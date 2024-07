Tra Moda e Passione da Miaboutique

10 Luglio 2024

(Adnkronos) –

Arezzo 10 luglio 2024

Miaboutique nasce nel 2010 dall’idea di Francesca, la sua titolare che è riuscita a coronare, dopo anni, il sogno di aprire una boutique tutta sua.

Lo spazio inizialmente era piccolo, circa 40mq, ma è stato creato ad immagine e somiglianza della proprietaria; poi Francesca si è ampliata, mettendo

in comunicazione un altro piccolo fondo adiacente al suo che ha permesso di proporre una più ampia selezione di prodotti.

Francesca è nel mondo della moda dai primi

Anni 2000 e dopo tanta gavetta come commessa è riuscita a realizzare il suo sogno, l’apertura di una boutique tutta sua.

Miaboutique è un multi brand di prodotti luxury e sporty che creano tra loro un connubio perfetto e si rivolge ad una donna femminile e sofisticata alla ricerca di quel tocco di unicità che deve contraddistinguere la donna di oggi.

La sua ideatrice, Francesca Faltoni, ha fatto della sua passione il suo lavoro; è una fashion victim sotto tutti i punti di vista, si veste principalmente con i capi della sua boutique ed è molto attenta a quello che il mondo

della moda propone. Ha trasmesso questa sua spasmodica passione anche alle sue figlie di 10 e 15 anni che seguono il fashion work come lei e anche lo

stile della loro giovane età.

Non ha smesso mai di lavorare, nemmeno durante il periodo del Covid, durante il quale è arrivata su Instagram a contare più di 50mila follower facendo spedizioni in Italia e all’estero !

È stato proprio in questo periodo che l’esigenza di allargarsi si è sentita ancora più forte, avendo bisogno di un magazzino molto più grande che contenesse tutti i prodotti da poter spedire ovunque, arrivando a tantissimi ordini al giorno.

La forza della sua attivata è stata quella di mostrarsi sui social facendo vedere quello che c è dietro la boutique, oltre il lavoro, mostrando la vita di una donna con figlie e famiglia che porta avanti la sua professione e la sua vita cercando di condividere con il suo “pubblico” la parte bella e meno bella della sua attività ogni giorno, condividendo con i suoi follower la passione per la moda, fatta di idee, nuove proposte di abbigliamento e quotidianità.

Francesca fa molta ricerca di prodotto, tra marchi emergenti e di nicchia, è amante da sempre del denim, come dello stile over, tipico di alcuni suoi blazer, da abbinare a tacchi stiletto per una donna femminile, con outfit destrutturati.

Mia Boutique accontenta tutti in un mix di prodotti, come anche per alcuni accessori; un esempio le Adidas con dettagli glitter e alcuni sandali.

In occasione della stagione estiva ci sono mini capsule, come quelle dei blazer maschili ripresi da vecchi archivi customizzati in swaroski, giacche, camicie anche su ordinazione, tutti pezzi unici e irripetibili perché un capo non è mai uguale all’altro

IG Miaboutiquearezzo

Facebook Miaboutiquearezzo

www.Miaboutiquearezzo.it

#moda #miaboutique #fashion #lusso #arezzo #outfit #eccellenze #studiolovatelli