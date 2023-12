Trade Republic riceve la licenza bancaria completa dalla BCE

Dicembre 6, 2023

(Adnkronos) – -Trade Republic diventa una banca a tutti gli effetti ed espande la propria licenza per includere attività di deposito e prestito.

-Le licenze aggiuntive consentiranno nuovi prodotti incentrati sulla missione centrale: creazione di ricchezza facile e conveniente per tutti.

-Con la licenza bancaria completa, Trade Republic sottolinea la sua posizione di piattaforma di risparmio più grande d’Europa.

-Un comitato di revisione di alto profilo e reputazione rafforzerà la governance aziendale.

Berlino, Germania – EQS Newswire – 6 Dicembre 2023 – In vista del suo 5° compleanno, Trade Republic ha ottenuto una licenza bancaria completa dalla Banca Centrale Europea (BCE). Le licenze aggiuntive consentono alla più grande piattaforma di risparmio d’Europa di ampliare significativamente la propria offerta futura di prodotti nei settori dell’investimento e del risparmio. Inoltre, le strutture di corporate governance saranno ampliate con la formazione di un comitato di revisione di esperienza.

“L’ottenimento della licenza bancaria completa apre un nuovo capitolo nel percorso di Trade Republic”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. “La maggior parte dei nostri clienti è ancora nelle fasi iniziali del proprio viaggio finanziario. Con la licenza bancaria completa, li sosterremo nel loro percorso finanziario nei prossimi decenni. Con il supporto dei nostri clienti, puntiamo a continuare a crescere fortemente e ad affermarci come una delle istituzioni finanziarie leader in Europa.”

A quasi cinque anni dal suo ingresso sul mercato tedesco, Trade Republic è ora in grado di fornire tutti i servizi bancari essenziali con una licenza bancaria completa, comprese le attività di deposito e di credito, e soddisfa i rigorosi requisiti regolamentativi di BCE e Bafin legati a tale licenza.

Grazie all’inoltro di un tasso di interesse del 4%, al lancio dell’investimento in obbligazioni per la clientela retail e alla nuova app, Trade Republic ha espanso in modo significativo la propria offerta nel 2023. “L’aggiunta di nuovi prodotti ci ha permesso di espandere significativamente la nostra quota di mercato in Germania e a livello internazionale nel 2023. Con l’ottenimento di una licenza bancaria completa, proseguiamo coerentemente in questo percorso. L’obiettivo rimane invariato: permettere ai nostri clienti di accumulare ricchezza in modo semplice, sicuro e conveniente”, aggiunge Christian Hecker.

Nell’ambito dell’ottenimento della licenza bancaria completa, Trade Republic rafforza la propria corporate governance istituendo un comitato di revisione di grande esperienza. In attesa dell’approvazione da parte di BaFin, tale comitato è composto da Ute Gerbaulet, direttore finanziario della Dr. August Oetker KG ed ex socio responsabile di Bankhaus Lampe, Christiana Riley, direttore responsabile per il Nord America di Santander ed ex membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank, e Andreas Willius, ex amministratore delegato di Trade Republic e Börse Stuttgart.

Accogliamo con onore la fiducia riposta in noi dalla BCE. Guardando al passato, questo risultato è testimonianza del livello di sicurezza offerto ai nostri clienti finora. Guardando al futuro, si apre un ventaglio di nuove possibilità di aiutare gli italiani a costruire sicurezza finanziaria nel lungo termine. Ancora oggi 2 italiani su 3 non investono affatto, il che significa che abbiamo ancora molto lavoro da fare per facilitare l’accesso ai mercati finanziati per i piccoli risparmiatori. La strada è lunga, ma siamo entusiasti delle prospettive future.” afferma Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Paesi Baltici presso Trade Republic.

Trade Republic conferma il proprio ruolo di innovazione nel settore finanziario, pioniera non solo dell’investimento senza commissioni percentuali in Germania, ma anche dell’introduzione dei piani di accumulo in ETF come nuova forma di risparmio. A ciò ha fatto seguito la negoziazione di azioni frazionate e la democratizzazione delle obbligazioni per le masse. Trade Republic Bank ha confermato la sua posizione di leadership diventando il primo operatore tedesco a inoltrare i nuovi tassi di interesse, ora al 4%, a tutti i clienti nuovi ed esistenti.

Per maggiori informazioni consultare:

Website I FAQ I Instagram

Informazioni su Trade Republic

Trade Republic ha la missione di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni percentuali ai mercati dei capitali. Con clienti in 17 Paesi europei e miliardi di asset in gestione, Trade Republic è già l’app di riferimento in Europa per la gestione dei propri risparmi. Offre investimenti in piani di accumulo, investimenti frazionati, ETF, obbligazioni, derivati e criptovalute. Trade Republic è una società tecnologica con licenza bancaria tedesca completa ed è supervisionata dalla BaFin. Come piattaforma di risparmio più grande d’Europa, Trade Republic ha ricevuto investimenti da Accel, Ontario Teachers’, Founders Fund di Peter Thiel, Sequoia e TCV. La società, con sede a Berlino, è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.

Per richieste e commenti:

Emanuele Agueci

press-it@traderepublic.com