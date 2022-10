Trading online: i classici errori da principiante da evitare

Ottobre 10, 2022

(Adnkronos) – Milano, 10 Ottobre 2022. Il trading online ha un grande potere attrattivo al giorno d’oggi: si tratta di un’attività alla quale si avvicinano molte persone, convinte di poter guadagnare soldi facili senza fare fatica. È bene precisare sin da subito però che le cose non stanno affatto così. Il trading non è un gioco e nemmeno un passatempo: comporta dei rischi in alcuni casi molto elevati e proprio per tale ragione non ci si può permettere di sottovalutarlo. Fare trading online può rivelarsi per alcune persone interessante, questo è vero, ma è fondamentale approcciarsi a tale attività nel modo giusto.

Vediamo allora insieme quali sono i classici errori da principiante che andrebbero assolutamente evitati quando ci si avvicina al mondo del trading online.

# Lanciarsi nel trading senza una guida

L’errore che commettono ancora oggi in moltissimi è proprio quello di lanciarsi nel mondo deltrading come per gioco, senza prendere sul serio tale attività. Alcuni leggono qualche guida in modo superficiale, altri si limitano a seguire velocemente dei tutorial su Youtube, ma quello che si dovrebbe fare per avere veramente successo con il trading online è studiare e seguire i consigli di unesperto del settore. Oggi, tra i guru più consigliati in tal senso troviamo Mario Bellomare, che nel suo sito web ufficiale www.ilbossdeltrading.comoffre la soluzione giusta per fare trading ed ottenere risultati reali. Mario Bellomare vanta delle ottime recensioni: in molti si sono affidati a lui e sono riusciti ad ottenere dei profitti davvero significativi facendo trading online.

# Scegliere la piattaforma di trading sbagliata

Un altro errore che commettono ancora in molti è quello di scegliere la piattaforma sbagliata per fare trading online, iscrivendosi ad esempio ad un broker che è privo di autorizzazione ad operare in Italia oppure non è in grado di offrire gli strumenti adeguati. Bisogna ricordare che il trading non è un’attività semplicissima ed il software che si utilizza per operare nei vari mercati ha la sua importanza. È per questo che quando si sceglie il broker bisogna prima di tutto prendere in considerazione la qualità degli strumenti offerti, oltre che naturalmente il fattore sicurezza.

# Farsi trasportare dalle emozioni

Un errore alquanto comune specialmente tra i principianti è anche questo: quello di lasciarsi trasportare dalle emozioni e non si potrebbe fare cosa più sbagliata. Il trading, per essere effettuato in modo serio e professionale, richiede una grande lucidità mentale e soprattutto un notevoleautocontrollo. Non ci si può permettere di farsi guidare dalle emozioni, perché si rischia di perdere moltissimo denaro.

# Perdere il controllo

Perdere il controllo e la consapevolezza circa i propri limiti. Questo è un errore che viene commesso molto più di frequente di quello che si possa pensare, soprattutto dai principianti che si approcciano per la prima volta al mondo del trading. Questa attività, come abbiamo detto, richiede una buona dose di autocontrollo e di intelligenza ma anche di pazienza. Non ci si può permettere di perdere lalucidità, perché altrimenti si corrono dei rischi enormi e non ne vale decisamente la pena.

