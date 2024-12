Transformers, pet-friendly e ispirati ai luna park:ecco come saranno i matrimoni nel 2025

4 Dicembre 2024

Milano, 4 dicembre 2024 – Festeggiamenti monstre che possono durare fino a tre giorni, decorazioni ispirate a parchi divertimento, catering da festa di piazza, ricevimenti in serre di vetro, combinazioni audaci di colori e una irresistibile volontà di sperimentare. Preparatevi a una vera e propria wedding revolution perché nei matrimoni del 2025 osare sarà obbligatorio e nulla potrà essere lasciato al caso. È finalmente arrivato il momento di svelare in anteprima assoluta quali saranno le tendenze nuziali più gettonate per il 2025. Scopriamolo insieme a Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide.

1. Endless Weddings: un solo giorno non basta per celebrare l’amore

Chi ha detto che un matrimonio debba durare solo il tempo della cerimonia e del ricevimento? Niente di più démodé! I matrimoni del futuro sono interminabili, lunghissimi, per dirla con una sola parola: endless. La tendenza iniziata nel 2024 di organizzare nozze di più giorni con i cosiddetti Wedding Chapters si consoliderà anche nel 2025 assumendo connotazioni inedite: i matrimoni si trasformeranno in endless weddings, autentici eventi maestosi dalla durata monstre che potranno prolungarsi fino a tre o quattro giorni o addirittura, udite udite, essere organizzati in settimane diverse per rendere il ricevimento ancora più memorabile. Differenti le soluzioni scelte per prolungare in aeternum le nozze: dai brunch pre o post matrimonio all’affitto di una sala cinematografica nella quale assistere alla proiezione in anteprima del video delle nozze insieme alla famiglia e agli amici più cari. Trionferanno anche i destination weddings e i mini matrimoni che seguiranno la stessa struttura in più capitoli: un primo rinfresco in casa con pochi intimi farà da preludio al party del giorno successivo con un numero maggiore di invitati.

Parola d’ordine? Divertimento! Benvenuti ai matrimoni in stile feste di piazza

I matrimoni del 2025 scardinano tutte le regole prestabilite e non si accontentano più semplicemente di intrattenere. L’obiettivo adesso è creare eventi iconici che puntino tutto sul divertimento più sfrenato. A tal proposito, gli endless weddings potranno essere organizzati come vere e proprie feste di piazza, con decorazioni ispirate ai parchi divertimento, intrattenimenti circensi, proposte culinarie degne di un luna park (lunga vita a pop-corn, crêpes e zucchero filato). Non esistono più limiti e perde vigore anche la consuetudine di sposarsi nel weekend: nel 2025 si assisterà infatti ad un boom di matrimoni infrasettimanali perché tutti i giorni (sì, anche il lunedì) sono perfetti per far festa.

Le location più gettonate? Dimore storiche, sale lussuose e serre di vetro

SecondoIl Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, per quasi 7 coppie su 10 la bellezza del luogo è il motivo principale per scegliere la location. E possiamo affermare con certezza che i luoghi scelti dalle coppie nel 2025 avranno tutte le carte in regola per stupire e incantare: dalle dimore storiche con decorazioni originali e minimaliste alle raffinate sale ricevimenti super luxury, passando per innovative serre di vetro immerse nel verde dall’architettura unica e suggestiva.

2. Green rules: il re dei colori sarà il verde

Sarà proprio lui il colore che spopolerà nei matrimoni del 2025, la tonalità wild per eccellenza: Sua Maestà il Verde. Due in particolare le gradazioni che domineranno le palette: da una parte il vitaminico verde pistacchio, una delle nuance più glamour delle ultime stagioni che letteralmente vedremo ovunque (nelle decorazioni, nei look di sposi e invitati, nei tableau, nei centrotavola e, ça va sans dire, in torte e gelati); dall’altra il verde salvia, una sfumatura più neutra e terrosa che la farà da padrone nei ricevimenti minimal ed eleganti.

Un omaggio a Madre Natura: la tendenza del Wild Deco

La passione per il verde porterà al trionfo dei matrimoni rustici all’aperto, in cui ogni scelta verrà fatta nel rispetto dei principi green ed eco friendly. Non saranno necessari tanti orpelli e la parola chiave sarà semplicità: basterà combinare i toni naturali del verde, del marrone e del beige con tavoli imperiali in legno, decorazioni campestri e piante selvatiche per conferire al “sì, lo voglio” un tocco genuino di autenticità.Saranno i dettagli wild deco a trasformare il matrimonio all’aperto in un’esperienza romantica e bohémien: dai cesti di vimini ai vasi di vetro, dalle luci soffuse ai bellissimi bouquet selvatici. Proprio questi ultimi saranno indiscussi protagonisti dei matrimoni 2025. Si tratta di composizioni floreali sorprendenti e multicolori caratterizzate da uno stile casual e rigorosamente asimmetrico che combina piante e fiori di campo: lavanda, eucalipto, cardi, spighe di grano e l’ormai immancabile craspedia.

3. Ciclone Mix & Match: benvenuti nell’era dei matrimoni transformers

La tendenza a personalizzare il proprio matrimonio fino a renderlo unico spingerà le coppie a cercare soluzioni sempre più originali e a combinare elementi finora considerati incompatibili. Il 2025 sarà infatti l’anno del Mix & Match, una filosofia trasformista che punta a creare qualcosa di nuovo mediante la mescolanza poliedrica di stili, texture, colori e suoni: via libera quindi a “follie” stilistiche, a insolite combinazioni di tonalità e tessuti, a proposte gastronomiche fusion ed eccentriche, a sperimentazioni musicali innovative (le grandi hit del momento rivisitate in chiave classica o lirica, nel più puro stile Bridgerton) e a suggestivi festival di luci (le insegne a neon, le cascate luminose e i palloncini a led saranno un must).

Un tripudio di caleidoscopiche combinazioni di colori

Nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Nel 2025 ogni cosa potrà essere mescolata con il suo opposto senza rischiare di precipitare nel kitsch. Il ciclone Mix & Match investirà soprattutto la palette dei colori: oltre agli onnipresenti verdi, nel 2025 trionferanno in maniera assoluta anche i mix intensi e appariscenti di arancioni, rossi e blu i quali creeranno caleidoscopici accostamenti en pendant con tenui e morbidi toni pastello. Non ci sono regole, tutto è concesso, l’importante è osare con stile.

4. Una pioggia di regali per gli invitati

Che cosa sarebbe un matrimonio senza invitati? Negli ultimi anni, i co-protagonisti delle nozze, da spettatori passivi dell’evento hanno acquisito un ruolo sempre più centrale che non verrà meno neppure nel 2025. E non appena metteranno piede nella location, riceveranno il loro primo regalo ad hoc: infatti, nei ricevimenti del prossimo anno dominerà la tendenza dei seating plan personalizzati, un piccolo pack che potrà contenere segnalibri, pietre, amuleti, fragranze, posate, portachiavi, etichette per la valigia (e chi più ne ha più ne metta, largo alla fantasia)… naturalmente tutto creato su misura per le guest-star della festa.

3, 2, 1, che il party abbia inizio: si aprono le porte del Wedding Luna Park

Come abbiamo già annunciato, l’obiettivo principale dei matrimoni del 2025 sarà solo uno: divertirsi senza tregua! Gli ospiti saranno letteralmente immersi in un luna parkall’avanguardia dove potrebbero anche esserci castelli gonfiabili che si ergeranno come fortezze colorate su cui saltare e ridere senza sosta. Oltre ai castelli (trend immancabile del 2025), saranno tante le attività dianimazione e intrattenimento per gli ospiti che rallegreranno la festa: dal Live Watercolour, un servizio di illustrazione ad acquerello dal vivo che permetterà all’invitato di portarsi a casa un ritratto che poi potrà essere condiviso sui social, ai tatuaggi temporanei personalizzati della durata di 2 settimane e alla tombola musicale, in cui al posto dei numeri, i giocatori dovranno cercare sulla propria cartella la canzone corrispondente. Il “Pictionary della sposa” o il gioco delle scarpe aggiungeranno risate e allegria al party.

5. Matrimoni 2.0, vintage, detox e pet-friendly: le nuove figure più richieste

Dal Wedding Content Creator…

In Italia il fornitore più richiesto da quasi 9 coppie su 10 (l’88%) è il fotografo (fonte: Rapporto sul Settore Nuziale 2024, di Matrimonio.com). Se lo stile Wild Deco e rustico sarà di moda nel 2025, le immagini ritoccate con un filtro vintage e con toni caldi e le cosiddette istantanee “imperfette” (scattate in modo volutamente sfocato e bizzarro) trionferanno in termini di fotografia. E per rendere le nozze ancora più social, diventerà sempre più comune ingaggiare un Wedding Content Creator: da non confondere con il fotografo o il videomaker, si tratta di una figura che nel corso della giornata si dedica all’elaborazione di video divertenti, coreografie e challenge destinati ai social networks; contenuti che, successivamente, saranno montati dagli operatori video che li renderanno delle vere e proprie produzioni cinematografiche. Il concetto di base è quello di non doversi occupare in prima persona di realizzare foto e video e convertire i matrimoni in eventi “digital-detox” e “smartphone-free”.

…al Pet-Sitter

I matrimoni saranno sempre più social… e più pet-friendly! Nel 2025 infatti gli animali domestici diventeranno autentici protagonisti della cerimonia e della festa, non limitandosi solo a portare le fedi ai loro umani ma acquisendo un ruolo di primo piano in altri momenti del ricevimento. Di qui la necessità di molte coppie di ingaggiare anche un pet-sitter che si prenda cura di loro e che aiuti a rendere le nozze totalmente a portata dei nostri amici a quattro zampe.

6. Pastiches culinari e street mood: la gastronomia non ha più limiti

Se l’universo wedding del 2025 sarà tutto ispirato al mondo dei luna park e delle feste di piazza, anche la gastronomia non potrà essere da meno. Gli invitati entreranno in un universo magico e appetitoso dove potranno infatti gustare una varietà di proposte fresche per uno spuntino irresistibile e in stile “fiera”: crêpes, zucchero filato, frittelle, pop corn, hot dog con tante salse gourmet, ma anche piatti internazionali e ricette etniche. Continueranno ad avere successo anche i food truck e i caratteristici corner gastronomici, sempre più personalizzati secondo i gusti e la storia della coppia.

Dalla torta ai cake-topper: nel 2025 si mangerà proprio tutto

Neppure la torta si sottrarrà alla filosofia transformer e avanguardista che spopolerà nei matrimoni del 2025. Anziché essere semplici torte nuziali, le wedding cakes diventeranno infatti vere e proprie tele per la creatività delle coppie: trionferanno le torte di frutta con fiori freschi e sapori esotici, le maxi crostate a un piano strapiene di squisiti frutti di bosco e, of course, le proposte più contemporanee come red velvet, carrot cakes e dolci al pistacchio. Ma nei matrimoni che verranno gli invitati non si limiteranno a mangiare solo la torta, visto che anche i cake-topper o addirittura i regali di nozze (sì, avete letto bene) potranno essere commestibili.

7. Rivoluzionaria, coquette e romantica: la sposa 2025 ama sorprendere

L’estetica del Mix & Match irromperà anche nel mondo della moda bridal permettendo alle spose di personalizzare il proprio look combinando elementi, tessuti e stili differenti al fine di ottenere un risultato originale e di grande impatto. Grazie a questa rivoluzione transformer, ci sarà un boom di abiti strutturati con corsetti e convertibili con parti e accessori rimovibili. Nella linea Mix & Match ci sarà un’invasione di perle e diamanti su abiti, completi e accessori, dettagli che conferiranno eleganza e personalità al primo look nuziale o sorprenderanno gli ospiti nel secondo outfit per la festa. Per quanto riguarda i tessuti, i preferiti saranno il mikado di seta e il pizzo Chantilly. Il più gettonato del 2025 sarà senza dubbio lo stile coquette, autentica reinvenzione della femminilità classica e romantica con un tocco d’avanguardia. Fedeli a questa estetica fresca ed eccentrica, spopoleranno gli abiti pomposi, tessuti delicati come il raso e, soprattutto, grandi fiocchi come abbellimento: questi ultimi, dalle dimensioni XXL, saranno protagonisti sia negli abiti, veli, scarpe e cinture, sia nella decorazione dei banchetti nuziali.

Nell’era del Mix & Match, non esistono regole fisse ed anche gliaccessori potranno combinarsi in forme anticonvenzionali: borse e pochette per portare l’essenziale per il party, grandi gioielli in formato XXL, occhiali da sole per il servizio fotografico o per la cerimonia, calze di pizzo e, perché no, originali calze con il tacco. Neppure le pettinature resisteranno al fascino del Mix & Match e saranno tante le spose che opteranno per proposte trasformabili e convertibili. L’acconciatura più richiesta? Il sofisticato raccolto per la cerimonia che si trasforma in semiraccolto wild (con qualche fiore o rametto selvatico sparsi in modo casual) ideale per scatenarsi durante la festa.

8. L’avanguardia incontra la tradizione e lo sposo 2025 strizza l’occhio alla sperimentazione

L’universogroom non resterà a guardare e si lascerà contaminare da evocazioni wild e sperimentazioni contemporanee. Se il classico smoking tornerà in auge e sarà senza dubbio uno dei modelli preferiti, questo potrà essere impreziosito da elementi naturali e rustici (fiori, piante, boutonniére selvatiche) o da dettagli moderni come borchie, paillettes, pelle, cuoio e persino fiocchi per un outfit coquette audace e innovativo. Sia tra gli sposi che tra gli invitati, anche le camicie con qualche trasparenza, ideali per un secondo look da indossare durante la festa, saranno un autentico must. Last but not least, gli sposi del 2025 non avranno paura di mettere in discussione ruoli e tradizioni e potranno avere anche il loro proprio bouquet per uno stile unico e senza precedenti.

…E gli invitati?

L’originalità e la voglia di osare conquisteranno anche gli invitati che, pur senza eclissare i protagonisti del matrimonio, faranno scelte stilistiche destinate a lasciare il segno. Colori audaci in tonalità come il rosso, il fucsia e, naturalmente, il verde; contrasti intensi tra toni fluo e nuance pastello; accessori XXL come paillettes, borchie e fiori abbinati ad altri tipi di applicazioni e stampe. Ogni proposta sarà benvenuta, anche la più bizzarra come quella del matching outfit, i look in coordinato per gli invitati che partecipano in coppia al matrimonio. 9. Buddy Moon, Mega Moon, Re-Do Moon: lune di miele per tutti i gusti

Se negli ultimi due anni l’honeymoon trend più rilevante è stato quello del Revenge Travel (viaggio in posti lontani per “vendicarsi” degli anni del lockdown in cui non era possibile pianificare grandi spostamenti), nel 2025 la classicaluna di miele, pur conservando la sua essenza, si apre a nuove frontiere per adattarsi sempre più alle esigenze delle coppie. Oltre al gettonatissimo viaggio di nozze in famiglia, le nuove tendenze sono davvero innumerevoli: dalla Buddy Moon, una honeymoon alternativa da condividere con gli amici più cari prima o dopo il matrimonio, alla Mega Moon, un viaggio lunghissimo in posti lontani ed esotici, passando per la Re-Do Moon, una luna di miele per festeggiare l’anniversario di nozze (perché, come abbiamo già visto con gli Endless Wedding, il matrimonio non è solo questione di un giorno).

Per saperne di più sulle Tendenze Nozze 2025 contenute all’interno di questo comunicato e scoprire altre curiosità, cliccare qui per accedere alla guida completa.

