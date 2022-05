Trasporto auto con bisarca: quando richiederlo?

Maggio 6, 2022

(Adnkronos) – Milano, 06/05/2022 – Il trasporto auto con bisarca è una soluzione veloce e conveniente che permette di trasportare l’automobile da una parte all’altra dell’Italia oppure all’estero.

Questa è una soluzione che permette anche di prenotare il ritiro di un’automobile che ad esempio è stata acquistata in un’altra città italiana o in europea.

Scegliere di affidarsi a servizi per il trasporto auto, come Trasportami.com, permette di scegliere il trasporto con bisarca in modo sicuro e affidabile, grazie alla giusta esperienza e tecnologia per svolgere il trasferimento al meglio garantendo l’incolumità dell’automobile.

Ma quando conviene richiedere il trasporto di uno o più veicoli con la bisarca? La bisarca è un autocarro che permette di trasportare su strada fino a 10 automobili tra i quali ci sono anche i veicoli che vengono gestiti privatamente.

Uno dei principali motivi per richiedere il trasferimento dell’auto con bisarca è quello di portare il veicolo da una città all’altra.

Grazie a questo servizio è possibile spedire la propria automobile senza preoccupazioni e con professionisti, come quelli di Trasportami.com, che sono in grado anche di occuparsi di tutta la documentazione necessaria al trasporto del veicolo, anche da città estere e non solo italiane.

Uno dei casi in cui si richiede maggiormente il servizio di trasporto con bisarca è quando si acquista un veicolo che però non si trova in una concessionaria vicina o in possesso di un venditore che abita lontano.

Quando si acquista un’automobile a distanza la prima preoccupazione è proprio quella del trasporto. Con un servizio di trasporto con bisarca però si ottiene il vantaggio di ottenere l’auto direttamente a casa con un vantaggio indifferente sia per il venditore che sia un privato o una concessionaria sia per l’acquirente.

Chi ha un’auto d’epoca, ossia una vettura rimossa dal Pubblico Registro Automobilistico o PRA, spesso si trova a doverla spostare in altre città.

Ad esempio, se la macchina non può camminare su strada, è possibile richiedere il trasporto con bisarca, per condurla direttamente allo spazio della mostra oppure per portarla in una nuova abitazione, o nel caso in cui ci si stia trasferendo all’estero e la si vuole portare con sé.

Queste automobili, anche nel caso in cui siano funzionanti, non possono comunque camminare su strada a meno che non le si porti a un raduno, parata o manifestazione. Ecco perché ogni qual volta si ha bisogno di spostare le auto d’epoca bisogna richiedere il trasporto con bisarca.

Quando si trasloca, bisogna spostare l’automobile da una parte all’altra.

Se si possiedono due automobili, se per il trasloco si è affittato un furgone, o nel caso in cui ci si trasferisca all’estero e quindi si presenti necessario partire in aereo, bisogna trovare una soluzione per spostare l’automobile e portarla direttamente al nuovo indirizzo.

Il trasporto auto con Bisarca, come quello di Trasportami.com, è la soluzione migliore che si presenta sia opportuna ma anche rapida, economica e perfetta per trasportare l’automobile in modo semplice e veloce.

Il trasporto auto con bisarca è una soluzione vantaggiosa, come abbiamo visto in vari casi è necessario trovare qualcuno che porti l’auto a destinazione in caso di trasferimento oppure d’acquisto o vendita.

Tra i principali vantaggi di richiedere il trasporto con bisarca a professionisti ci sono:

1. La garanzia che l’auto arrivi a destinazione in modo incolume

2. Un servizio professionale che permette di seguire al meglio tutta la burocrazia

3. La possibilità di trasportare l’auto sia in Italia sia all’estero

4. Costi accessibili per un trasporto veloce ed economico

Sono proprio i vantaggi relativi al trasporto con una bisarca che portano sempre più persone a richiederlo quando hanno bisogno di spostare l’automobile da una parte all’altra.

Per informazioni:

Trasportami.com è il portale italiano specializzato in servizi di trasporto auto contribuendo così anche alla salvaguardia dell’ambiente.

Trasferimenti auto con bisarca a prezzi vantaggiosi con ritiro e consegna a domicilio in pochi giorni.

Contatti

Telefono: 351 9796979

E-mail:it@trasportami.com