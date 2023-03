Trasporto auto per privato con bisarca come soluzione di risparmio e zero stress

Marzo 10, 2023

(Adnkronos) – Cosenza, 10/03/2023 – Trasportare la propria auto è la parte più complicata di un trasloco. Che sia un periodo di vacanza o un cambio di città permanente, ci sarà sempre quel momento in cui si porrà il problema: “Si, ma con la macchina come si fa?”.

Mettersi in viaggio e percorrere migliaia di km al volante? Oprovare qualche soluzione d’emergenza con prezzi incontrollati e la preoccupazione di vedere la propria auto sballottata da una parte all’altra?

È per rispondere a questo tipo di necessità che nasce Fammispazio: il portale ideato da due giovani calabresi, Mario e Giulia, che mette in contatto i privati che devono trasportare la propria auto e gli autotrasportatori specializzati che ogni giorno percorrono le strade di Italia con la bisarca.

Fammispazio è una startup che applica a tutti gli effetti il concetto di sharing al trasporto auto conbisarca e lo rende molto semplice: chiunque voglia trasferire la propria auto può accedere al portale con un click, inserire la richiesta specificando tratta da percorrere e tempistica e attendere, direttamente sulla propria casella di posta, i vari preventivi dai trasportatori interessati.

Una soluzione che permette di gestire tutto comodamente da casa, senza stress e con la possibilità di scegliere il preventivo più conveniente economicamente e più comodo. Una volta inserita la richiesta, infatti, è possibile concordare con l’autotrasportatore il punto di consegna e ritiro in base alle proprie esigenze.

L’idea innovativa dei due imprenditori calabresi è proprio questa: creare un contatto diretto fra il privato e il trasportatore che potrà quindi evitare viaggi con mezzo carico o addirittura vuoti e ottimizzare i costi per km su una tratta che avrebbe comunque dovuto percorrere.

Questa idea permette un risparmio economico concreto agli utenti, ma anche ai trasportatori oltre ad incidere in positivo sull’ambiente puntando ad ottimizzare, appunto, il trasporto su gomma.

Il trasporto auto avviene solo ed esclusivamente con bisarca, il mezzo senza dubbio più sicuro e pratico. Una soluzione che presenta tantissimi vantaggi: su tutti la flessibilità dei punti di ritiro e consegna della vettura. Poi la sicurezza offerta dai sistemi di ancoraggio tipici delle bisarche e dalla professionalità dei trasportatori a cui si decide di affidare l’incarico. Tutti gli autotrasportatori registrati sul portale, infatti, sono professionisti iscritti all’albo con comprovata esperienza nel trasporto auto con bisarca.

Fammispazio, infine, fornisce un’assicurazione valida per tutta la durata del viaggio.

Fammispazio è un progetto di sharing merci made in Calabria, con l’obiettivo di fornire alle aziende in crisi una soluzione che abbatta i costi di spedizione permettendo di organizzare in prima persona i viaggi con gli autotrasportatori.

Una proposta che da subito ha avuto successo riportando un vantaggio sia per chi ha necessità di spedire che per i trasportatori che evitano di viaggiare con carico mezzo pieno. Quotidianamente Fammispazio contribuisce alla spedizione di ogni tipologia di merce, ma è riuscita ritagliarsi uno spazio importante nel settore del trasporto auto con bisarca registrando una crescita esponenziale delle richieste e la soddisfazione dei tanti clienti che affidano a loro la propria auto.

Per informazioni:

e-mail: info@fammispazio.it

tel: 0984 526326

WhatsApp: 333 8220453

Facebook: https://www.facebook.com/fammispaziotrasporti

Instagram: https://www.instagram.com/fammispazio.it/