Travellairs, il blog di viaggi per “viaggiatori compulsivi”

Dicembre 13, 2022

(Adnkronos) – Roma, 13/12/2022 – Il mondo del travel ha un fiore all’occhiello, sbocciato nel giro di pochissimi anni. Si tratta di Travellairs, un blog di viaggi nato nel 2019 dall’idea di Alessio Mancinelli (laureato in Cooperazione Internazionale e Gestione di Conflitti e in Comunicazione d’Impresa) e Giovanni Fabris (laureato in Economics and Management), i due giovani founders che da anni lavorano nel campo dell’online marketing.

I due founders, oltre ad essere dei professionisti nel loro settore, sono anche degli amanti dell’avventura e per questo hanno deciso di lanciarsi in questa nuova esperienza, un progetto giovane e ambizioso frutto del bagaglio culturale e turistico che hanno riempito negli anni in cui hanno viaggiato e vissuto in giro per l’Europa.

Così, nel 2019, Mancinelli e Fabris danno alla luce Travellairs, che oggi è riconosciuto come uno dei migliori blog di viaggio italiani. Alla base della loro idea vi è un grande valore di fondo, ossia quello di offrire consigli e suggerimenti di viaggio ai propri lettori, che poi sono potenziali turisti e viaggiatori incalliti, ai quali dedicare centinaia di offerte e sconti per risparmiare viaggiando, il tutto in maniera totalmente gratuita per gli utenti.

Travellairs: il progetto e i suoi benefici

Dal 2015 al 2019, i due futuri fondatori di Travellairs hanno vissuto due vite parallele ma, come le rette, senza incontrarsi mai. Entrambi si sono trasferiti a Granada nel 2015 per un progetto Erasmus, entrambi sono arrivati a Tallinn, in Estonia, per muovere i primi passi nel mondo del digital marketing (Alessio lavorando per un’agenzia SEO italiana e Giovanni per un programma promosso dall’Unione Europea e per varie start-ups europee) e, ancora entrambi, dopo tanti viaggi, tanto studio e nuove esperienze lavorative, si ritrovano a Barcellona, ma questa volta le loro strade si uniscono.

Dopo aver condiviso le loro avventure di viaggio e le loro esperienze di lavoro, decidono di unire le forze verso un unico, comune, desiderato progetto che chiameranno Travellairs, nato grazie alle loro salde e maturate conoscenze del mondo del marketing digitale che hanno permesso ad Alessio e Giovanni di crescere non solo personalmente ma anche e soprattutto lavorativamente.

I due founders, così come amano definirsi, sono “cittadini del mondo”, ancor prima che essere dei professionisti del digital marketing e per questo non potevano che dedicare il loro tempo e le loro energie ad un progetto tanto giovane quanto necessario nel mondo del travel.

L’obiettivo a cui mira un blog di viaggi come Travellairs è quello di dare valore ad una delle esperienze più significative nella vita delle persone, che è appunto la libertà di viaggiare. E viaggiare diventa più semplice e, soprattutto, accessibile a tutte le tasche se esiste un servizio che metta al centro i viaggiatori, prevedendo delle offerte di viaggio e promozioni esclusive dedicate ai lettori, in modo da consentire loro di risparmiare sui propri viaggi.

Travellairs blog, infatti, vanta molte collaborazioni dirette con i migliori brand di viaggio al mondo, grazie alle quali può permettersi di offrire questi sconti su moltissimi servizi come prenotazione dell’hotel, assicurazioni di viaggio, noleggio auto, tour organizzati, trasporti e molto altro ancora.

Risparmiare in viaggio: alcuni consigli

I viaggiatori compulsivi hanno un unico obiettivo: viaggiare il più possibile. Ma, per poterci riuscire, è chiaro che bisogna farsi bene i conti in tasca. Per questo, prima di partire, è importante pianificare bene il viaggio, in modo da prevedere qualsiasi imprevisto che possa gravare sul portafoglio e cercare di risparmiare viaggiando, che non è una cosa impossibile.

Il primo consiglio, apparentemente scontato, è davvero “scontato”: viaggiare in bassa stagione fa risparmiare. Fra l’alta stagione e la bassa stagione ci sono centinaia di euro di differenza per quanto riguarda gli alloggi e i trasporti, dunque partire per visitare una meta in bassa stagione consente di vivere un’esperienza di viaggio economica e anche più rilassante, fuori dai periodi in cui il turismo di massa è ai massimi livelli.

Un altro consiglio riguarda la parte più esosa del budget di viaggio: i costi per il cibo. I viaggiatori più esperti sanno bene che mangiare in un ristorantino in centro città o semplicemente prendere un caffè di fronte al monumento di punta significa spendere più del doppio di quanto si spenderebbe nello stesso locale ma più in periferia, fuori dalle zone di movida.

Inoltre, organizzarsi con dei panini e dell’acqua da portare con sé permette di risparmiare molti soldi in viaggio. È chiaro, qualche pranzo o cena al ristorante tipico non può mancare, ma magari è meglio evitare di farlo ad ogni pasto e i soldi risparmiati saranno davvero tanti. Un altro consiglio in merito è quello di prenotare un alloggio con cucina inclusa, per poter cucinare qualcosa a casa.

Infine, un ultimo consiglio per risparmiare viaggiando riguarda proprio la prenotazione dell’alloggio o del volo. Fare le ricerche con la navigazione in incognito è un ottimo modo per evitare che i siti di prenotazione forzino le ricerche e alzino i prezzi in base alle mete di interesse, così come visitare i siti di ricerca negli orari notturni. Di giorno, infatti, questi portali hanno un grande traffico di utenti, dunque provvedono ad alzare i prezzi, mentre di notte sono meno frequenti questi aumenti improvvisi di prezzo.

