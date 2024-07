Trend viaggi di gruppo: Omio introduce “Seat Maps” e “Seat Maps Air” per prenotare i posti in treno e in aereo

31 Luglio 2024

MILANO, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ — Omio, la piattaforma leader a livello mondiale per la ricerca, il confronto e la prenotazione di viaggi, annuncia il lancio di due nuove funzioni per la prenotazione dei posti: “Seat Maps” per i treni e “Seat Maps Air” per i voli. Seat Maps è ora disponibile in Italia e Germania per viaggi nazionali con Trenitalia, Frecciarossa, Italo e Deutsche Bahn; mentre Seat Maps Air è applicabile su voli EasyJet, Eurowings, Iberia, Transavia, Aegean Airlines, Lufthansa Group, Vueling e Air France / KLM Group. L’introduzione di questa opzione aggiuntiva rappresenta la naturale risposta di Omio al desiderio dei viaggiatori di pianificare il proprio viaggio in un’unica app, dalla ricerca, alla prenotazione, fino alla selezione dei posti.

La nuova funzionalità consente ai passeggeri di selezionare i posti in base alle loro preferenze personali, che si tratti di un posto vicino al finestrino, lungo corridoio o, nel caso dei treni, nel compartimento silenzioso. Una mappa dei posti del mezzo di trasporto (Seat Map o Seat Air Map) mostra graficamente le carrozze e i posti disponibili.

“In Omio, la nostra missione è migliorare e semplificare i viaggi. Siamo entusiasti di svelare un miglioramento significativo a tal proposito: d’ora in poi, gli utenti possono prenotare e scegliere il proprio posto in anticipo quando effettuano una prenotazione per viaggi in treno o aereo, scegliendo tra posto vicino al finestrino, scompartimento per quattro persone o posto vicino alle prese di corrente. La possibilità di prenotare in anticipo il proprio posto preferito migliora l’esperienza di pianificazione del viaggio, rendendola più piacevole e fluida”, affermaVeronica Diquattro, Presidente B2C & Supply Europe di Omio.

Negli ultimi due anni Omio ha registrato un aumento delle prenotazioni di viaggi di gruppo, che nel 2024 hanno rappresentato oltre un terzo del totale delle prenotazioni effettuate con Omio in Italia. Tra le destinazioni più prenotate dagli italiani che viaggiano in gruppo rientrano Roma, Firenze, Milano, Venezia e Napoli, scelte non solo per le attrazioni turistiche, ma anche in quanto sedi di importanti eventi musicali e sportivi, che attirano sempre più questa categoria di viaggiatori. A livello europeo, tre su cinque tra le mete più gettonate sono italiane: Roma, Firenze e Milano occupano rispettivamente secondo, terzo e quarto posto in classifica, precedute da Madrid e seguite da Barcellona.

Anche in Spagna e Francia sarà presto disponibile la funzione “Seat Maps” sulle tratte operate da SNCF, Ouigo Spain, Renfe e Movelia. Tra i prossimi step, anche l’estensione di “Seat Maps Air” ad altre compagnie aeree.

OmioDalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i suoi utenti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all’unione di Omio e Rome2Rio, Omio mette a disposizione la piattaforma leader al mondo per la ricerca, il confronto e la prenotazione dei viaggi. Omio supporta i propri utenti nel loro desiderio di esplorare l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio collabora con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto; mette a disposizione il servizio in 21 lingue e consente ai consumatori di pagare in 26 valute. Negli ultimi dieci anni sono stati venduti oltre 33 milioni di biglietti. Il Gruppo Omio conta 300 dipendenti in più di 50 Paesi, con uffici a Berlino, Praga e Londra che, insieme, lavorano ogni giorno per realizzare la visione del brand e fornire agli utenti viaggi in grado di emozionare. Per saperne di più: omio.it.

