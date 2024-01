TRICORBRAUN ACQUISISCE GLASSLAND, FORNITORE TEDESCO DI IMBALLAGGI IN VETRO

Gennaio 9, 2024

L’acquisizione accresce la presenza in Germania di Vetroelite, l’azienda di TricorBraun che si occupa di imballaggi in vetro di alta qualità

ST. LOUIS, 9 gennaio 2024 /PRNewswire/ — TricorBraun, leader mondiale nel settore del packaging, ha annunciato oggi l’acquisizione di Glassland, fornitore tedesco di imballaggi in vetro. L’acquisizione aumenta la presenza in Germania di Vetroelite, l’azienda di TricorBraun che si occupa di imballaggi in vetro di alta qualità, e amplia la presenza europea di TricorBraun.

Glassland fornisce al settore degli alcolici (e non solo) un ampio catalogo di bottiglie e chiusure in vetro di alta gamma, in Germania e Svizzera.

“Il team di Glassland nutre la stessa passione per il servizio clienti così come per il design e, di conseguenza, ha costruito un’attività di lunga data con una reputazione impressionante”, ha affermato Declan McCarthy, Presidente di TricorBraun Europa. “Diamo il benvenuto a Glassland in TricorBraun e non vediamo l’ora di sostenere la continua crescita del team”.

Tutti i membri del team di Glassland rimarranno con TricorBraun e continueranno a lavorare nella sede di Bonn, in Germania. Dopo un periodo di transizione, Glassland si integrerà completamente con Vetroelite.

“TricorBraun ha un curriculum di acquisizioni di successo perché collaboriamo con aziende forti e offriamo opportunità di crescita per i membri del team e per l’azienda”, ha dichiarato McCarthy. “Questa acquisizione strategica offre ulteriori possibilità di crescita per Glassland, Vetroelite, per i membri del nostro team e per i partner fornitori, fornendo al contempo servizi ampliati e opzioni locali per i clienti.”

“L’unione di TricorBraun e Vetroelite è un passo entusiasmante nella storia di Glassland”, ha dichiarato Johannes Huth, fondatore e CEO di Glassland. “Lavorare insieme ci permette di accedere a risorse e competenze globali, mantenendo al contempo la nostra dedizione al massimo livello di assistenza ai clienti. Siamo ansiosi di crescere in futuro nei settori della birra, degli alcolici e del vino in Svizzera e di servire altri segmenti dell’imballaggio, oltre al vetro, con il supporto di TricorBraun”.

Sin da quando è stata fondata, TricorBraun ha collaborato con successo con i diversi team dirigenziali per acquisire e accelerare ulteriormente la crescita di 41 aziende del packaging in tutto il mondo.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. Proventis Partners, membro di Mergers Alliance, ha agito come consulente finanziario di TricorBraun.

Informazioni su GlasslandCrediamo nella bellezza del vetro, in una forte rete di esperti e in una collaborazione agile e interdisciplinare. Siamo un potente team di specialisti qualificati e ci concentriamo sulla perfetta concezione e sulla realizzazione di alta qualità dei vostri progetti.

Informazioni su Vetroelite, un’azienda di TricorBraunVetroelite è uno dei principali progettisti e distributori europei di imballaggi in vetro di alta gamma. L’azienda offre una gamma esclusiva di contenitori in vetro (bottiglie, caraffe, fiaschi e barattoli) per prodotti liquidi, prodotti alimentari, profumi per ambienti e altri prodotti di profumeria. TricorBraun ha acquisito Vetroelite nel 2021.

L’azienda TricorBraun Fondata nel 1902, TricorBraun è leader globale del packaging. Sfruttiamo la nostra scala globale, la nostra portata e la nostra impareggiabile esperienza per risolvere i complessi problemi di imballaggio dei clienti e aiutarli a vincere sul mercato. TricorBraun si compone di oltre 2.100 professionisti del packaging che operano in oltre 100 sedi nelle Americhe, in Europa, Asia e Australia.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tricorbraun-acquisisce-glassland-fornitore-tedesco-di-imballaggi-in-vetro-302029382.html