TRICORBRAUN NOMINA I RUOLI DIRIGENZIALI SENIOR

Maggio 2, 2022

– Scott Beamer è stato nominato CFO; Declan McCarthy è stato nominato Presidente di TricorBraun Europa

ST. LOUIS, 2 maggio 2022/PRNewswire/ — TricorBraun, leader globale del packaging, ha nominato Scott Beamer Chief Financial Officer, con decorrenza immediata. Succede a Declan McCarthy, che è stato nominato Presidente di TricorBraun Europa. Entrambi faranno rapporto a Court Carruthers, Presidente e CEO.

“Il background e i successi ottenuti da Scott con organizzazioni globali in fase di crescita sono l’ideale per TricorBraun”, ha dichiarato Carruthers. “Tutto il nostro team non vede l’ora di dare il benvenuto a Scott e noi non vediamo a nostra volta l’ora di avere il suo contributo, mentre continuiamo ad applicare le nostre strategie di crescita e costruiamo il posto migliore per le persone migliori del packaging.”

Beamer entra in TricorBraun con la sua grande esperienza di dirigente finanziario, compresi dieci anni in ruoli di Chief Financial Officer. Recentemente è stato Vice Presidente e CFO presso CMC Materials (NASDAQ: CCMP). Precedentemente ha operato come CFO presso la Stepan Company (Borsa di New York: SCL) e ha trascorso 16 anni in ruoli di finanza globale presso la PPG Industries. Beamer opererà nel team dirigenziale esecutivo dell’azienda.

McCarthy è stato nominato Presidente di TricorBraun Europa, un ruolo creato da poco.

Dopo aver operato come CFO di TricorBraun per tre anni e mezzo e aver soprinteso alla significativa crescita di questo periodo, McCarthy è stato nominato Presidente di TricorBraun Europa. In questo ruolo appena creato, guiderà la crescita degli stabilimenti europei dell’azienda. McCarthy continuerà a operare nel team dirigenziale esecutivo dell’azienda.

“È un momento interessante per il nostro business europeo e ho fiducia che le abilità di Declan ci guideranno attraverso la nostra nuova fase di crescita,” ha dichiarato Carruthers. “Sono grato per il suo duro lavoro e i significativi successi da lui ottenuti, non solo come CFO, ma come parte del nostro team dirigenziale esecutivo. Declan è un leader eccezionale e la persona giusta per guidare il nostro fantastico team in Europa.”

L’azienda TricorBraun

Fondata nel 1902, TricorBraun è leader globale nel packaging e il più grande distributore di imballaggi primari del Nord America. Forniamo soluzioni innovative per un’ampia gamma di clienti nei mercati finali, con contenitori, tappi, dispenser, tubetti e imballi flessibili in plastica, vetro e alluminio. Il nostro pluripremiato Centro di design e progettazione propone un design avanzato, guidato dalla conoscenza approfondita dei consumatori e da soluzioni creative. Sfruttiamo la nostra esperienza globale all’interno della supply chain, la nostra presenza espansiva e sostenibile e il nostro impareggiabile potere d’acquisto per identificare i migliori partner da cui acquistare e delle soluzioni con buon rapporto qualità-prezzo per i nostri clienti. TricorBraun si compone di oltre 1700 professionisti del packaging, che operano da oltre 75 siti nelle Americhe, in Europa, Asia e Australia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1808177/Declan_McCarthy.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg