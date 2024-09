Trinacria Re Company, Marco Andrea Puglisi: “Con T/RE Academy puntiamo ad offrire conoscenze e capacità pratiche per operare nel mercato immobiliare”

16 Settembre 2024

(Adnkronos) – Il fondatore del gruppo immobiliare siciliano ha avviato una scuola di formazione per futuri agenti. Un’occasione di crescita umana e professionale per operare in un mercato competitivo

Catania, 16 settembre 2024. Il settore immobiliare vive una fase estremamente dinamica, tra l’aumento dei tassi d’interesse e la loro prossima, auspicata discesa che agevolerà maggiormente l’accesso ai mutui da parte di famiglie e persone interessate all’acquisto di casa. “Ma attenzione al fai da te: il settore immobiliare richiede grande conoscenza dell’ambito burocratico ed esperienza rispetto alla qualità degli immobili trattati”, sottolinea Marco Andrea Puglisi, fondatore a Catania del gruppo Trinacria Re Company. Il ruolo dell’agente immobiliare è centrale nella compravendita immobiliare, figura capace di tutelare sia chi compra sia chi è nella fase di alienazione del bene, per giungere all’equilibrio tra domanda e offerta. Al prezzo giusto di mercato, nel rispetto del corretto iter per evitare problematiche future. Nel corso della sua carriera Puglisi ha formato numerosi colleghi per aiutarli ad entrare nel settore delle compravendite, fino all’avvio della T/RE Academy, vera e propria scuola di formazione per agenti immobiliari utile per fornire le conoscenze necessarie ad operare con professionalità in questo settore, nonché per acquisire le nozioni utili al superamento dell’esame di agente immobiliare. “Ho pensato che una scuola di formazione del tutto gratuita e capace di offrire il complesso di informazioni utili per svolgere questo mestiere fosse un’alta forma di condivisione della mia esperienza”, spiega Puglisi. “È bello vedere colleghi diventare professionisti a tutto tondo e avere successo in questo mondo, certamente complesso ma ricco di soddisfazioni. Su tutte, quella di rendere felice chi acquista casa”. Il gruppo Trinacria Re Company muove i primi passi a Catania alla fine degli anni 2000, per poi allargare le operazioni prima a Siracusa e poi, con un punto in franchising, a Mascalucia. L’ultima novità è la presenza sul territorio di Milano: una nuova e stimolante sfida per la società immobiliare di Puglisi, che ora opera nel capoluogo lombardo con 3 consulenti. “Siamo felici di aver allargato i nostri orizzonti anche sul piano nazionale. L’obiettivo è quello di offrire alla nostra clientela un’offerta sempre più variegata nell’ambito delle compravendite”.

CONTATTI: https://trinacriarecompany.com/