TRIP.COM GROUP ACCOGLIE LA MINISTRA DEL TURISMO ITALIANO A SHANGHAI

Settembre 25, 2023

– SHANGHAI, 23 settembre 2023 /PRNewswire/ — Jane Sun, amministratrice delegata di Trip.com Group, ha incontrato oggi a Shanghai, presso la sede del gruppo, una delegazione guidata dalla ministra del turismo, Daniela Santanchè. All’incontro sono intervenuti Erika Guerri, capa di gabinetto del ministero del turismo, Tiziana D’Angelo, console generale d’Italia a Shangai, Ivana Jelenic, amministratrice delegata di ENIT, e altri funzionari.

Nel corso dell’incontro, l’AD di Trip.com Group, Jane Sun, e il suo team hanno ospitato la ministra Santanchè e la sua delegazione per una visita alle strutture della sede centrale del gruppo. La discussione si è poi concentrata su diversi temi, tra cui l’industria del turismo, il settore dei viaggi e l’empowerment femminile. Durante questo dialogo, Jane Sun ha evidenziato i punti di forza di Trip.com Group, tra cui la tecnologia, il content marketing e l’assistenza clienti, esplorando inoltre opportunità per rafforzare la collaborazione tra le due parti.

Santanchè ha sottolineato: “L’incontro con Jane Sun e la sua equipe ha offerto, oltre che una panoramica sulle modalità di promozione dell’Italia a una platea di utenti alto spendenti, molti interessanti spunti sulle prospettive, presenti e future, di collaborazione tra Italia e Cina.”

Jane Sun ha dichiarato: “È per noi un onore e un privilegio accogliere e ospitare la ministra Daniela Santanchè e la sua delegazione. È stata una discussione stimolante, nella quale abbiamo condiviso le iniziative del nostro gruppo volte a promuovere le destinazioni europee, tra cui l’Italia, presso un pubblico di viaggiatori desiderosi di esperienze turistiche di alta qualità.”

“Inoltre, abbiamo apprezzato l’opportunità di scambiare idee e punti di vista con la ministra riguardo alle possibili opportunità di crescita e alle sfide che ci attendono. Io e i miei colleghi attendiamo con interesse di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con il ministero del turismo italiano per promuovere l’Italia come la destinazione turistica di eccellenza a livello mondiale,” ha aggiunto.

Sulla base dei dati recenti di Trip.com Group, i volumi di ricerca e le prenotazioni di prodotti di viaggio legati all’Italia sono in aumento. Il volume di ricerca di voli per l’Italia è aumentato del 363% a luglio, rispetto all’anno precedente, mentre le prenotazioni di alloggi nello stesso periodo sono aumentate del 283%.

About Trip.com Group

Trip.com Group is a leading global travel service provider comprising of Trip.com, Ctrip, Skyscanner, and Qunar. Across its platforms, Trip.com Group helps travellers around the world make informed and cost-effective bookings for travel products and services and enables partners to connect their offerings with users through the aggregation of comprehensive travel-related content and resources, and an advanced transaction platform consisting of apps, websites and 24/7 customer service centres. Founded in 1999 and listed on NASDAQ in 2003 and HKEX in 2021, Trip.com Group has become one of the best-known travel groups in the world, with the mission “to pursue the perfect trip for a better world”. Find out more about Trip.com Group here: group.trip.com.

Follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2219302/image_5004521_36768351.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1912572/4292132/LPR_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tripcom-group-accoglie-la-ministra-del-turismo-italiano-a-shanghai-301936866.html