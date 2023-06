Trip.com rivela i dati e le preferenze di viaggio più recenti degli europei per questa estate

Giugno 12, 2023

– ROMA, 12 giugno 2023 /PRNewswire/ — Trip.com rivela un’analisi delle tendenze in atto e dei cambiamenti nelle scelte che definiscono il panorama dei viaggi europei di quest’estate.

Con l’avvicinarsi dell’estate, le persone in tutto il mondo si preparano per le tanto attese vacanze, nella speranza di recuperare il tempo perduto. I dati di Trip.com mostrano che il numero di prenotazioni per l’estate a livello mondiale (1 giugno – 31 agosto) è superiore a quello del 2019, con una netta preferenza per i viaggi a corto raggio. Complessivamente, le prenotazioni sulla piattaforma di Trip.com per l’Europa sono aumentate del 72% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre registrano un enorme balzo del 609% rispetto all’estate del 2019.

I viaggiatori europei adottano una “politica di attesa” in merito ai viaggi a lungo raggio

Quest’estate, i viaggiatori europei continuano a preferire i voli a corto raggio, che rappresentano il 67,3% di tutte le prenotazioni aeree. Seppure le prenotazioni di viaggi a lungo raggio abbiano raggiunto la doppia cifra, rappresentano ancora solo il 13,2% di tutte le prenotazioni, ben al di sotto del 47,5% registrato nel 2019.

Le 10 principali destinazioni per le prenotazioni aeree dei viaggiatori europei includono Spagna, Italia, Regno Unito, Grecia, Francia, Portogallo, Germania, Stati Uniti, Turchia e Paesi Bassi.

I viaggiatori italiani cercano relax e svago

Per quest’estate, i viaggiatori italiani hanno scelto di rimanere vicino a casa e di esplorare le ricchezze culturali del Mediterraneo. Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Marocco sono tra le destinazioni più richieste quest’estate. Il clima caldo, le bellissime spiagge e le attrazioni lungo le coste le hanno rese mete estive popolari tra i viaggiatori italiani in cerca di relax e svago.

Gli italiani sono tra i pochi viaggiatori europei alla ricerca di varie destinazioni intercontinentali, tra le quali Stati Uniti, Thailandia, Cina e Indonesia, il che suggerisce che i viaggiatori italiani sono più disposti a esplorare destinazioni al di fuori dell’Europa quest’estate. Le prime 10 destinazioni per i turisti italiani (escludendo il turismo interno) sono: Spagna, Francia, Grecia, Regno Unito, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Germania, Marocco e Indonesia.

Andy Washington, General Manager EMEA di Trip.com Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che le prenotazioni estive globali su Trip.com in Europa sono aumentate del 72% rispetto al 2022, con i viaggi a corto raggio a rappresentare la scelta preferita”.

“Le destinazioni nel Mediterraneo sono tra le mete più visitate quest’estate, segno evidente che i viaggiatori sono alla ricerca di relax e svago.”

“In qualunque posto si rechino quest’estate, gli utenti di Trip.com possono essere certi che i servizi completi della nostra App possono aiutare a fornire una versatilità senza pari grazie alla pianificazione, alla prenotazione e ai consigli sulle destinazioni”.

