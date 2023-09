Triple Helix, startup belga dell’economia circolare mira, con un nuovo stabilimento visionario, a ridurre del 50% le emissioni legate al riciclaggio della schiuma

Settembre 20, 2023

Per l’innovativo processo di lavorazione era richiesta una tecnologia precisa, intelligente e affidabile

BRUXELLES, 20 settembre 2023 PRNewswire/– Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi un accordo per fornire a Triple Helix, startup belga specializzata in riciclaggio, un’avanzata soluzione di processo e sistemi intelligenti di controllo dell’energia.

Per raggiungere il livello di precisione e affidabilità necessario per trasformare la sua visione in realtà, Triple Helix ha scelto il sistema di controllo dei processi DCS PlantPAx 5.2 di Rockwell Automation, abbinato a quadri elettrici modulari e configurabili CUBIC.

“Per far funzionare il nuovo stabilimento, abbiamo bisogno di un controllo completo su ogni fase del processo”, ha dichiarato Steven Peleman, CEO di Triple Helix. “Il sistema doveva fornirci le informazioni e la flessibilità necessarie per un’ottimizzazione costante, non potevamo permetterci che fosse una ‘scatola nera’. Avevamo inoltre l’esigenza di un partner con una presenza globale, che potesse collaborare con noi durante l’implementazione di questa tecnologia a livello internazionale. Tutti questi fattori ci hanno portato a scegliere Rockwell Automation”.

Fondata nel 2020, Triple Helix è specializzata nel riciclaggio avanzato dei materiali. Con sede ad Anversa, in Belgio, l’azienda sta costruendo un nuovo e innovativo impianto di riciclaggio della schiuma di poliuretano. Ogni anno, in Europa, le fabbriche producono più di un milione di tonnellate di schiuma poliuretanica.

Grazie alla sua tecnologia di riciclaggio SurePure, Triple Helix pulisce la schiuma usata, giunta a fine vita, la scompone nei suoi componenti chimici che utilizza per produrre nuovi prodotti. La “reincarnazione” dei materiali, ovvero il cercare di preservare le molecole esistenti alla fine del loro ciclo di vita, è l’attività principale di Triple Helix Molecules as a Service.

Il processo di riciclo è altamente efficiente dal punto di vista energetico, produce quasi zero rifiuti e, rispetto ai metodi di smaltimento tradizionali, riduce del 50% le emissioni di gas serra. Tuttavia, per il funzionamento del suo nuovo stabilimento Triple Helix necessita di un controllo di precisione costante sul processo di riciclaggio.

L’azienda deve essere in grado di monitorare e regolare ogni aspetto del processo per garantire la massima qualità del prodotto e la conformità ai rigorosi standard di sicurezza. Inoltre, deve poter riconfigurare il processo in tempi rapidi per adattarsi a diversi tipi di schiuma e produrre prodotti finali differenti, a seconda delle esigenze del mercato.

“Siamo orgogliosi di essere partner tecnologici di lancio di Triple Helix”, ha dichiarato Pierre Teszner, Vicepresidente regionale per l’Europa centrale e orientale di Rockwell Automation. “Rockwell Automation si impegna ad aiutare i clienti nel loro percorso verso l’innovazione e nel raggiungimento dei loro obiettivi Net Zero. Triple Helix è un fantastico esempio sotto entrambi i punti di vista. Siamo estremamente entusiasti di collaborare con l’azienda per il suo impianto di Anversa e per un’eventuale implementazione a livello globale”.

