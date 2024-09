Trony presenta il nuovo TRONY.it: un’esperienza digitale al servizio del punto vendita e del cliente finale

26 Settembre 2024

(Adnkronos) – Un sito web riprogettato per unire il mondo digitale e i punti vendita fisici con tecnologie di intelligenza artificiale e nuove funzionalità mobile

Milano, 26 settembre 2024 – Un ulteriore tassello per TRONY che prosegue nel suo progetto di integrazione tra il mondo digitale e gli asset storici dell’insegna, rappresentati dagli oltre 180 punti vendita ad insegna TRONY sul territorio.

Dopo aver rivisto in modalità digitale gli strumenti di comunicazione promozionale dei singoli punti vendita, integrandoli in un’unica piattaforma, il Buying Group italiano si appresta ora a lanciare il nuovo sito TRONY.it

Completamente riprogettato sia in termini di user experiece che di user interface per offrire un’esperienza di acquisto più fluida e immersiva, il nuovo sito rappresenta un ulteriore e strategico asset per trasmettere i valori del brand, in linea con la strategia omni-channel dell’insegna.

Gli obiettivi di business, il modello organizzativo del Gruppo, gli ulteriori progetti in cantiere che fanno parte di una visione strategica a più ampio respiro, hanno delineato il perimetro per la scelta tecnologica che ha permesso, come se fosse un market place, di integrare più di 40 Magazzini e 180 punti vendita sul territorio italiano, tutti in grado di garantire la disponibilità in tempo reale di un sempre più ampio portafoglio di prodotti per il cliente.

La visibilità e la trasparenza sulle attività del punto vendita, anche in ambito promozionale, sul singolo prodotto, garantiscono al cliente un touch-point che riassume ed integra diverse informazioni, soprattutto per i clienti in prossimità, che possono così usufruire della possibilità di prenotare il prodotto e ritirarlo direttamente in negozio, con processi semplici e disponibilità immediata.

In TRONY l’integrazione di processi e tecnologie è stata costante negli anni, arrivando oggi a garantire il massimo servizio per il cliente in termini di pagamento -con tutte le modalità possibili-, estensione di assistenza e contenuti tecnici sui prodotti, nell’ottica di una comunicazione sempre più qualitativa, in linea con le aspettative del cliente.

La grande attenzione alle modalità di comunicazione su logiche retail media, in linea con la necessità di proporre contenuti qualitativi a differenti target di clienti, lasciano intendere ulteriori importanti sviluppi in termini di CRM e Marketing Automation, sia per l’e-commerce che per il punto vendita, il quale potrà fruire di un asset digitale in ottica drive to store.

Un asset strategico che guarda al futuro. Con il suo nuovo sito, sviluppato da Eurostep Commerce, con user interface ad opera di Kettydo+, Trony si impegna a consolidare il suo ruolo di leader nell’elettronica di consumo, offrendo un’esperienza di acquisto che coniuga la comodità dell’e-commerce con l’efficienza e la prossimità dei punti vendita. L’innovazione del sito, supportata da una supply-chain ottimizzata e da un programma di CRM consolidato ed efficiente, rappresenta un importante passo avanti nella strategia digitale dell’azienda, al servizio della rete fisica e del cliente finale.

Trony.it conferma il desiderio del brand di essere sempre più vicino ai clienti, sia on-line che off-line, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più connesso e in movimento.

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

