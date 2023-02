Tumore del colon-retto: i Probiotici possono aiutare a prevenirlo

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – Fibre, stile di vita e Probiotici possono aiutare a prevenire il tumore al colon-retto

Roma, 17 febbraio 2023 – Il tumore del colon-retto è una particolare forma di cancro che ha origine nei tessuti del colon o del retto, ovvero due parti anatomiche appartenenti all’intestino crasso.

Questo tipo di tumore è una conseguenza della crescita incontrollata delle cellule epiteliali della mucosa che riveste la parete interna dell’intestino (2).

Si tratta di un tipo di cancro insidioso, che però può essere prevenuto adottando uno stile di vita salutare insieme ad una corretta alimentazione ricca di fibre e probiotici.

Gli ultimi studi suggeriscono infatti che i probiotici come i lattobacilli possono aiutare a prevenire il tumore al colon-retto. Questo perché i lattobacilli sono in grado di produrre acidi grassi a catena corta che, promuovendo la salute dell’ospite, prevengono eventuali attività neoplastiche a livello intestinale (2).

LE CAUSE DEL TUMORE AL COLON RETTO

Diete ad elevato contenuto di grassi e proteine animali e povere di fibre sono fortemente associate al rischio di sviluppare tumori intestinali, al contrario invece i regimi alimentari ricchi di verdure e frutta svolgono un ruolo protettivo in tal senso (3).

Anche la genetica costituisce un fattore di rischio molto importante, ed è infatti possibile ereditare la predisposizione a sviluppare un tumore intestinale se nella famiglia sono presenti malattie intestinali come il carcinoma del colon-retto e le poliposi adenomatose ereditarie (1).

In ultimo, lo stile di vita svolge un ruolo cruciale nel rischio di ammalarsi di tumore intestinale: il fumo, una vita sedentaria e malattie croniche intestinali sono tutti fattori non ereditari in grado di aumentare la predisposizione a sviluppare questa tipologia di tumori.

I SINTOMI DEL TUMORE AL COLON-RETTO

La sintomatologia associata al tumore del colon-retto è molto variabile e risulta essere condizionata dalla sede e dall’estensione del tumore stesso. In generale un importante campanello d’allarme può essere rappresentato dalla stitichezza alternata a diarrea, dalla mancanza di appetito e dalla perdita di peso non giustificata da alcuna dieta (1).

PREVENIRE IL TUMORE AL COLON-RETTO

Per prevenire il cancro al colon-retto è necessaria una corretta alimentazione basata sull’uso di fibre non digeribili come la crusca, unita all’assunzione di probiotici.

Un uso costante di probiotici è in grado infatti di modulare positivamente l’equilibrio del microbiota intestinale, riducendo significativamente non solo la suscettibilità al tumore del colon-retto oltre che ad altre numerose malattie croniche (2).

I meccanismi protettivi sono diversi e coinvolgono sia la riduzione di microrganismi patogeni in grado di produrre composti cancerogeni, sia la distruzione diretta da parte dei batteri probiotici delle molecole microbiche ad elevato potere mutageno (2).

IL RUOLO DEI PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI AL COLON-RETTO

Tra i numerosi microrganismi probiotici presenti a livello intestinale, i lattobacilli svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento e nella promozione della salute umana.

In particolare, i probiotici Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri e Lactobacillus plantarum mostrano importanti proprietà anti-tumorali in grado di proteggere l’ospite, essendo in grado di produrre e metabolizzare numerose sostanze anti-tumorali efficaci nel mantenimento dell’omeostasi intestinale e nella soppressione della carcinogenesi.

QUALI PROBIOTICI SCEGLIERE

La combinazione vincente di lattobacilli è quella composta dai Lactobacillus plantarum, rhamnosus, paracasei e reuteri che insieme possono promuovere l’espressione di enzimi antiossidanti e inibire molecole coinvolte nello sviluppo dei tumori, come la ciclossigenasi-2 (COX-2).

Questi lattobacilli preziosi sono contenuti ad esempio nel nuovo probiotico PRO-BD, acquistabile solo online su www.probd.it (distribuito da Cozorosrls), e insieme posseggono un’elevata capacità di modulare positivamente il microbiota intestinale, favorendo la proliferazione dei batteri benefici per l’organismo e contrastando quelli potenzialmente patogeni.

Risulta quindi evidente come l’uso di probiotici come PRO-BD (www.probd.it), insieme a uno stile di vita sano e una corretta alimentazione, possa rappresentare una strategia vincente per ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto e migliorare la salute dell’individuo.

Dott. Marco Toscano

Biologo molecolare e Microbiologo

