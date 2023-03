TXOne Networks migliora la network security degli ambienti OT con EdgeIPS 103

Marzo 23, 2023

EdgeIPS 103 è la soluzione più recente per una sicurezza di rete flessibile e trasparente. Le nuove caratteristiche abilitano un throughput elevato, appliance più intelligenti e OT native per la network security e protocolli di emergenza per proteggere gli asset critici negli ambienti OT

EINDHOVEN, Paesi Bassi e TAIPEI, Taiwan, 23. marzo 2023 /PRNewswire/ — TXOne Networks, leader globale nella sicurezza IIoT (Industrial Internet of Things), presenta EdgeIPS 103 intrusion prevention system, la nuova soluzione che protegge gli asset mission-critical e assicura la continuità operativa delle linee di produzione.

EdgeIPS 103 protegge le risorse critiche di un’azienda o le piccole aree di produzione, e offre un’ampia visibilità della tecnologia operativa (OT) e un ampio filtraggio dei protocolli. Le sue dimensioni compatte, le opzioni di implementazione flessibili e il supporto di una vasta gamma di protocolli industriali rendono EdgeIPS 103 ideale per una moltitudine di settori, tra cui semiconduttori, sanità, energia e automazione industriale. Grazie a un’implementazione facile e trasparente e alla capacità di rilevare il traffico di rete esistente e le risorse di produzione, questa soluzione è progettata per adattarsi elegantemente alle reti OT senza interrompere le operazioni.

EdgeIPS 103 è dotata della tecnologia TXOne One-Pass Deep Packet Inspection for Industry (TXODI) di seconda generazione e permette un throughput ad alta velocità con una gestione out-of-band e in-band, oltre a innovativi meccanismi fail-safe.

“Le aziende si trovano ad affrontare un processo doloroso e costoso nel momento in cui devono implementare contromisure di sicurezza informatica, in particolare negli ambienti di rete OT air-gapped, che presentano un numero enorme di risorse non progettate per le moderne reti aziendali. EdgeIPS 103 è stata specificamente ideata per offrire un’implementazione facile e una difesa solida, anche in presenza di sistemi legacy o dispositivi privi di patch”. Ha affermato Terence Liu, Chief Executive Officer of TXOne Networks. “Continuiamo a fornire soluzioni di rete OT native in grado di contrastare un panorama delle minacce ai sistemi di controllo industriali in costante evoluzione, e che sono pronte a prevenire la distruzione delle operazioni quotidiane e del fatturato”.

EdgeIPS 103 è disponibile a livello globale. La soluzione offre questi vantaggi esclusivi:

EdgeIPS 103 opera senza soluzione di continuità di fronte agli asset mission-critical o sul perimetro di rete degli ambienti di produzione a livello 1-3. L’hardware OT-native di livello industriale di TXOne Networks permette a EdgeIPS 103 di resistere anche in ambienti difficili.

TXOne Networks

TXOne Networks offre soluzioni di sicurezza informatica che garantiscono l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e degli ambienti tecnologici operativi attraverso la metodologia OT zero trust. TXOne Networks collabora con produttori leader e operatori di infrastrutture critiche per sviluppare approcci pratici e operativi di cyber difesa. TXOne Networks offre sia prodotti basati su rete che su endpoint per proteggere la rete OT e i dispositivi mission-critical in tempo reale e con una difesa approfondita. www.txone.com

