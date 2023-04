TXOne Networks premiata ai Cybersecurity Excellence Awards 2023 nelle categorie Network Security, ICS/SCADA e Security Investigation

Aprile 13, 2023

Le soluzioni EdgeIPS e Portable Inspector si aggiudicano il Gold Award in tre categorie nell’ambito del prestigioso programma di riconoscimenti mondiali Cybersecurity Insiders

EINDHOVEN, Netherlands and TAIPEI ,Taiwan , 13 aprile 2023 /PRNewswire/ — – L’immagine è disponibile all’indirizzo AP Images (http://www.apimages.com) –

TXOne Networks, leader nella cybersecurity per il settore industriale, è stata premiata con il Gold Award in tre categorie dei Cybersecurity Excellence Awards 2023. La soluzione EdgeIPS si è aggiudicata il premio nelle categorie Network Security e ICS/SCADA (sistema di controllo industriale/controllo di supervisione e acquisizione dati) e la soluzione Portable Inspector nella categoria Security Investigation.

Il programma Cybersecurity Excellence Awards, riconosciuto a livello globale, premia le aziende, i prodotti e i professionisti che dimostrano eccellenza, innovazione e leadership nella sicurezza informatica. I vincitori sono selezionati in base alla forza delle loro candidature e al voto della community della sicurezza informatica. Il programma di premiazione è condotto da Cybersecurity Insiders, la community online di oltre 500.000 membri che riunisce i professionisti della sicurezza informatica impegnati a far progredire la cybersecurity e a proteggere le organizzazioni in tutti i settori, dimensioni aziendali e ruoli di sicurezza.

“Guadagnare tre Cybersecurity Excellence Awards 2023 è un grande onore e testimonia lo stretto dialogo e la fiducia che esiste tra i nostri clienti, dipendenti e partner”, ha dichiarato Terence Liu, CEO di TXOne Networks. “EdgeIPS, Portable Inspector e tutte le nostre soluzioni si basano sulle nozioni apprese, sulle esigenze del mondo reale e sulle esperienze pratiche di anni di lavoro in ambienti OT in diversi settori verticali. Di conseguenza, i prodotti di TXOne Networks sono completamente OT-native e progettati specificatamente per salvaguardare le operazioni e i flussi di ricavi e proteggere le risorse OT critiche durante il loro intero ciclo di vita”.

EdgeIPS di TXOne Networks è una serie di appliance trasparenti per la sicurezza di rete dedicate alle tecnologie operative OT e ICS. EdgeIPS garantisce la sicurezza degli asset e delle zone di produzione attraverso un deployment semplice e trasparente, per fornire visibilità OT e filtraggio dei protocolli con l’opzione di funzionalità inline o offline. Grazie a una packet inspection profonda e al supporto di oltre 6.000 combinazioni di parametri di impostazione granulare dei protocolli ICS, EdgeIPS offre alle aziende un livello di protezione ineguagliabile per i macchinari mission-critical, contribuendo a garantire la continuità operativa delle linee di produzione. EdgeIPS è progettato per integrarsi con le reti OT senza interferire con le configurazioni esistenti.

Portable Inspector di TXOne Networks è un dispositivo di scansione senza installazione sotto forma di stick USB. È progettato per aiutare le organizzazioni a mantenere in sicurezza le proprie risorse OT, rispettando al contempo le normative che vietano le installazioni o le modifiche alle configurazioni. Durante l’intero processo di ispezione del sistema da parte di Portable Inspector, non viene lasciata alcuna impronta sul sistema. Inoltre, la soluzione di TXOne Networks crea un inventario dei dispositivi dell’organizzazione sottoposti a scansione, visualizzabile da un’unica console centralizzata, aggiungendo informazioni sulla vulnerabilità del sistema al registro delle scansioni. Supportando in modo esclusivo sia Linux che Windows, Portable Inspector funge anche da archiviazione di file USB, consentendo il trasferimento sicuro di file in ambienti OT.

TXOne Networks

TXOne Networks offre soluzioni di sicurezza informatica che garantiscono l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e degli ambienti tecnologici operativi attraverso la metodologia OT zero trust. TXOne Networks collabora con produttori leader e operatori di infrastrutture critiche per sviluppare approcci pratici e operativi di cyber difesa. TXOne Networks offre sia prodotti basati su rete che su endpoint per proteggere la rete OT e i dispositivi mission-critical in tempo reale e con una difesa approfondita. www.txone.com

