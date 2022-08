U-Earth Store: il digital store di U-Earth dove trovare prodotti per la propria salute fisica e mentale

Agosto 12, 2022

(Milano, 12/8/22) – Milano, 12 Agosto 2022. U-Earth Store è un negozio di iper-salute progettato da U-Earth per aiutare le persone a sbloccare il loro pieno potenziale fisico e mentale, utilizzando una suite di prodotti biotecnologici che valorizzano ingredienti e materiali naturali nel rispetto del pianeta.

U-Earth è una società biotech con una vision precisa: l’aria pulita deve essere un diritto umano garantito. Per raggiungere il suo obiettivo, offre soluzioni nature based e di avanguardia. Da una parte il suo core business, Pure Air Zone, dall’altra U-Earth Store.

Ultimo prodotto di U-Earth Store è Hyper-U, un integratore biotecnologico di qualità premium, progettato per migliorare la produttività fisica e mentale, riducendo al contempo ansia e stress, in un’unica soluzione. È il primo integratore che combina le proprietà antiossidanti della spirulina e della ficocianina con le caratteristiche antistress della rodiola rosea, utilizzata da secoli per alleviare lo stress. Segni particolari: l’impiego delle biotecnologie e speciali processi estrattivi preservano la forza e valorizzano i principi attivi di tutti gli ingredienti in Hyper-U.

U-Earth Store è l'ultima iniziativa di U-Earth, società biotech con una vision precisa: l'aria pulita deve essere un diritto umano garantito. Per raggiungere il suo obiettivo, offre soluzioni nature based e di avanguardia. Da una parte i servizi di purificazione dell'aria – il suo core business – Pure Air Zone e dall'altra i prodotti hyper health di U-Earth Store. I proventi di U-Earth store sono completamente reinvestiti nel progetto Pure Air Zone.

U-Earth, la biotech che vuole rendere l’aria pulita un diritto di tutti

U-Earth è una società biotech con una vision precisa: l’aria pulita deve essere un diritto umano garantito. Tutto il suo impegno mira a cambiare la rotta dei danni causati dall’inquinamento e dal cambiamento climatico, in particolare dell’impatto che questi hanno sulla qualità dell’aria, fornendo ad aziende e persone gli strumenti per contribuire a questo obiettivo.

Nata nel 2006, U-Earth è entrata nella fase di scale up nel 2019, anno in cui ha iniziato a promuovere attivamente le sue soluzioni di purificazione dell’aria Pure Air Zone. Ha poi raggiunto una visibilità globale con U-Mask, la prima mascherina biotecnologica al mondo, venduta in 129 Paesi e indossata da oltre 1 milione di persone.

U-Earth, per raggiungere il suo obiettivo, offre soluzioni nature based e di avanguardia. Suo core business è Pure Air Zone, un nuovo standard di qualità dell’aria per tutti coloro che desiderano contribuire alla decontaminazione del pianeta. Per sostenere il progetto di Pure Air Zone, U-Earth ha creato gli U-Earth Store.

U-Earth Store: il business complementare di U-Earth che propone prodotti di valore

Sempre più negli ultimi anni siamo chiamati ad affrontare cambiamenti costanti che mettono costantemente sotto pressione il nostro equilibrio: inquinamento, stress fisico, ritmi frenetici, preoccupazioni legate al contesto sociale, economico ed ambientale in cui viviamo.

U-Earth Store è un hyper health online store che nasce per aiutare le persone, soprattutto chi deve affrontare sfide impegnative, mentalmente o fisicamente, a prendersi cura di sé, con prodotti che aiutano a valorizzare il proprio potenziale. Hyper health è un concetto che si basa su tre pillar: materiali e ingredienti che provengono direttamente da fonti naturali, prodotti orientati alla sostenibilità, massimizzazione di efficacia e prestazioni.

La missione di U-Earth, fornire aria pulita a tutti attraverso la purificazione dell’aria, durante la pandemia si è estesa alla protezione delle persone in mobilità, con un primo prodotto, U-Mask, una mascherina biotecnologica riutilizzabile che non si limita a bloccare i contaminanti, ma li cattura e li neutralizza grazie al Biolayer(R) di U-Earth presente all’interno della stessa.

Sulla base di questa esperienza U-Earth ha poi deciso di ampliare la propria offerta per fornire alle persone una gamma completa di prodotti per la salute, con l’idea di proteggerle non solo dall’esterno, ma anche dall’interno. Ultimo prodotto arrivato in casa U-Earth Store è Hyper-U.

Hyper-U: l’integratore che combina rodiola e spirulina

Tutti i prodotti U-Earth Store accomunati da cinque ingredienti: attenzione al design, uso delle biotecnologie, qualità e prestazioni di alto livello e rispetto per l’ambiente, in quanto tutti i proventi vengono completamente reinvestiti nel progetto Pure Air Zone.

Lo stesso vale per Hyper-U, l’ultimo prodotto U-Earth Store. Hyper-U è un integratore biotecnologico di qualità premium, progettato per migliorare la produttività fisica e mentale, riducendo al contempo ansia e stress, in un’unica soluzione.

È il primo integratore a combinare la rodiola rosea incapsulata (10 volte più efficace rispetto alla sua forma originale) con Spiralox™, un estratto brevettato di spirulina coltivata nella Blue Zone italiana che annovera uno dei più alti tassi di longevità. L’elevata biodisponibilità di principi attivi consente di assorbire più nutrienti, vitamine ed energia per ogni dose.

