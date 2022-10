UBS e Jaxster Capital advisor finanziari di ICA Group nell’accordo conSherwin-Williams

Ottobre 11, 2022

(Adnkronos) – Una svolta storica per ICA Group. Gli eccellenti numeri del bilancio 2021 con una crescita del fatturato a doppia cifra di oltre 150 milioni di euro, uniti alla popolarità internazionale del brand ICA, ovunque sinonimo di qualità, professionalità e ricerca sostenibile, hanno suscitato l’interesse dei più grandi player globali del settore.

Con l’obiettivo di garantire la continuità dei piani di sviluppo dell’azienda, l’indipendenza del marchio, nonché il livello occupazionale, la famiglia Paniccia ha scelto The Sherwin Williams Company, gruppo statunitense con il quale è stato raggiunto un accordo per la cessione del 100% delle quote. Tutte le operazioni internazionali di ICA Group saranno oggetto dell’acquisizione, inclusa la partecipazione di ICA nella joint-venture indiana ICA Pidilite.

Sherwin-Williams è un punto di riferimento mondiale nel settore vernici, con un’importantissima presenza internazionale e una storia di innovazione di 156 anni. L’azienda, con sede a Cleveland in Ohio (Stati Uniti), genera un fatturato di oltre 19 miliardi di dollari e 61.000 dipendenti in tutto il mondo.

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2022, a seguito di tutte le approvazioni normative. ICA farà parte di Sherwin-Williams Performance Coatings Group, nella divisione Industrial Wood (vernici industriali per legno).

ICA Group, con i suoi 51 anni di storia, grazie alla visione della famiglia Paniccia, è diventata leader mondiale nelle vernici industriali per legno di alta gamma.

La strategia di Sherwin-Williams è fare di ICA il centro di eccellenza globale per il settore legno per essere il punto di riferimento di tutto il gruppo, guidando la ricerca e lo sviluppo di prodotti all’avanguardia e preservando i valori che hanno da sempre contraddistinto l’azienda marchigiana: cura del cliente, innovazione, sostenibilità e attenzione alle risorse umane.

Sarà confermato infatti tutto l’attuale management di ICA e saranno portati avanti anche tutti i servizi denominati ICA Innovation Camp: ICA Lab, il laboratorio di Ricerca & Sviluppo, LifeLab, l’hub creativo e tecnologico a disposizione dei clienti, ICA Academy, l’ente di formazione professionale accreditato, Performance Lab, il laboratorio accreditato di prove chimico-fisiche.

Sherwin-Williams ha pianificato significativi investimenti finalizzati alla crescita internazionale delle vernici made in Italy di ICA. I brand del gruppo ICA resteranno dei punti di riferimento importantissimi sul mercato e continueranno a contraddistinguere prodotti di alta qualità e massima attenzione all’ambiente.

Advisors

La famiglia Paniccia è stata assistita da UBS e Jaxster Capital come advisor finanziari; il team UBS è composto da Franco Cappiello, Dino di Giovanni, Marco De Nicola e Paolo Brillante, mentre il team Jaxster è composto da Nicola Nori e Alberto Colombo. La famiglia Paniccia è stata assistita per tutti gli aspetti legali dell’operazione dallo studio Cappelli RCCD con un team composto dai Senior Partners Roberto Cappelli e Alberto Del Din, dalla Counsel Stefania Rossini, dalla Senior Associate Raffaella Ceglia e dalla Associate Alberta Berruti. PwC ha predisposto il report di financial Vendor Due Diligence con un team composto da Federico Mussi, Monia Giustozzi, Alessandro Baldoni, Marco Cattani e Simone Infante e il report di business Vendor Due Diligence con un team composto da Fabrizio Franco, Natale Romano, Lina Beatrice e Pietro Speroni.

Sherwin-Williams è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio Eversheds Sutherland con un team composto da Guido Galeotti, Diletta Del Pizzo e Giusy Cardinale.

www.icaspa.com