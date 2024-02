Udine, la Casa Funeraria Marchetti tra innovazione e tradizione

Febbraio 19, 2024

(Adnkronos) – Nel cuore della città un luogo pensato per offrire conforto e rispetto alle famiglie durante il difficile momento del lutto

Udine, 19 Febbraio 2024- Nel cuore di Udine, vicino alla storica sede in via Chiusaforte, è stata recentemente inaugurata la Casa Funeraria Marchetti. Questo nuovo spazio è un luogo pensato per offrire conforto e rispetto alle famiglie durante il difficile momento del lutto. Le Onoranze Funebri Marchetti offrono un servizio completo che abbraccia ogni aspetto della celebrazione della vita dei defunti. La casa funeraria non è solo un luogo di passaggio, ma un rifugio di compassione e comprensione dove le persone possano trovare sostegno nel momento del bisogno. L’avvento delle case funerarie a Udine ha avuto un impatto significativo sulla trasformazione del funerale tradizionale, che influenza diversi aspetti. La presenza di un luogo accogliente e dignitoso su cui contare, rappresenta un sostegno fondamentale per le persone nel momento del bisogno. Il vantaggio di avere in un unico luogo uno spazio per la veglia e uno per i riti funebri semplifica notevolmente l’aspetto logistico, alleggerendo il carico sulle famiglie in un momento così delicato. La certezza di poter contare su un ambiente confortevole e rispettoso permette alle famiglie di concentrarsi sul processo di lutto e di condividere il proprio dolore in un contesto che favorisce la serenità e il rispetto per il defunto. La Casa Funeraria Marchetti offre spazi dedicati per le cerimonie commemorative e le veglie funebri, personalizzabili secondo i credi culturali, religiosi o personali della famiglia. La Casa dispone di un’ampia sala del commiato, accogliente e rifinita, un ambiente ideale per condividere con i propri cari un momento di commemorazione per il defunto, anche con la presenza dell’urna cineraria. Inoltre, la struttura offre delle salette espositive accoglienti e riservate, in cui le emozioni possano essere elaborate e condivise in un contesto di intimità e comprensione tra familiari e amici. La diffusione di queste strutture può contribuire a un cambiamento culturale nel modo di vivere il lutto, offrendo un ambiente accogliente e sicuro per elaborare il dolore. È di fondamentale importanza mantenere un rispetto profondo e una sensibilità adeguata nei confronti delle esigenze e delle tradizioni culturali delle persone coinvolte. Rispettare e comprendere queste diversità è un aspetto importante per garantire che ogni famiglia possa vivere il processo del lutto in modo conforme alle proprie esigenze. Dal 1961 il personale qualificato delle Onoranze Funebri Marchetti, ormai arrivato alla terza generazione, si impegna ogni giorno per supportare le famiglie in tutti i passaggi di questo difficile percorso, offrendo non solo competenza e professionalità ma anche un approccio umano e compassionevole, mettendo a disposizione un ambiente dove il ricordo della persona cara può essere onorato e celebrato nel modo più rispettoso e significativo possibile. Le Onoranze Funebri Marchetti rappresentano non solo un punto di riferimento pratico, ma anche un’istituzione che si impegna attivamente a fornire un sostegno emotivo e concreto, offrendo servizi completi che includono l’utilizzo della Casa Funeraria per chiunque ne abbia bisogno, sia all’interno del comune di Udine che al di fuori, senza alcun onere aggiuntivo.

