Ugreen lancia la serie Nexode Pro, che offre un’esperienza di ricarica rapidissima

Dicembre 18, 2023

BERLINO, 18 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Il 18 dicembre Ugreen, leader globale nell’elettronica di consumo e nella tecnologia di ricarica, presenta l’attesa serie Nexode Pro, una rivoluzionaria linea di prodotti per la ricarica rapida progettati per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. Nella serie debuttano quattro caricatori all’avanguardia, ciascuno con caratteristiche e performance eccezionali.

Questi caricatori integrano la recentissima tecnologia Airpyra™ di impilamento di componenti elettronici di nuova generazione che permette un design compatto e portatile. Nonostante le dimensioni ridotte, i caricatori della serie Nexode Pro offrono una maggior efficienza che consente di ricaricare i dispositivi in modo rapido ed efficiente.

I caricatori della serie Nexode Pro rappresentano la scelta ideale per una vasta gamma di dispositivi. Tutte le soluzioni di questa linea supportano diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui PD/QC/SCP/AFC/PPS e Samsung Super-Fast Charging 2.0 da 45W. Questa compatibilità completa garantisce una compatibilità senza problemi tra i caricatori e i dispositivi più recenti, per soluzioni di ricarica efficienti e affidabili.

È importante notare che tutti i caricatori della serie Nexode Pro contribuiscono a un mondo più verde perché integrano i chip GaNInfinity™, che aiutano a ridurre le emissioni di CO2.

Tra i prodotti d’eccellenza della serie si impone il caricatore rapido ultracompatto Nexode Pro 65W GaN a tre porte. È un caricatore poco ingombrante con una potenza di ricarica rapida di 65 watt progettato per la comodità durante i viaggi. Grazie al design palmare frutto delle tecnologie Airpyra™ e GaNInfinity™, il caricatore sta comodamente in qualsiasi borsa o in tasca. Dotato di due porte USB-C e di una porta USB-A, permette agli utenti di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. È compatibile con un’ampia gamma di dispositivi elettronici e garantisce la massima sicurezza grazie al sistema Thermal Guard™ integrato che protegge da surriscaldamento, sovraccarichi e sovracorrente.

Il caricatore rapido Nexode Pro 160W GaN a quattro porte è un altro prodotto eccezionale di questa serie. È un caricatore potente dotato di un’unica porta USB-C1 in grado di fornire 140W di potenza. Permette di caricare un MacBook Pro 16″ dallo 0 all’86% in appena un’ora e rappresenta quindi una rivoluzione assoluta per i dispositivi ad alto consumo energetico. Con tre porte USB-C e una porta USB-A, questa soluzione è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi, eliminando la necessità di utilizzare più caricatori. Il suo design compatto ne garantisce una facile portabilità. È compatibile con diversi protocolli di ricarica rapida e offre le stesse caratteristiche di sicurezza degli altri prodotti della serie, incluso il sistema Thermal Guard™ e il materiale in PVC di qualità elevata, per un’ulteriore protezione.

Tutti i caricatori saranno disponibili sul sito web di Ugreen e su Amazon con uno sconto del 15% per gli acquirenti più veloci.

Con il lancio della serie Nexode Pro, Ugreen conferma il proprio impegno per l’offerta di soluzioni di ricarica innovative, efficienti e attente all’ambiente. Grazie al design compatto, alle performance superiori e all’ampia compatibilità, la serie Nexode Pro si prepara a trasformare l’esperienza di ricarica rapida per i consumatori di tutto il mondo.

Contatto:pr_eu@ugreen.com eira@ugreen.us

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2299810/Nexode_Pro_Series_EU_banner.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ugreen-lancia-la-serie-nexode-pro-che-offre-unesperienza-di-ricarica-rapidissima-302017494.html