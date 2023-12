UL Solutions espande le capacità di test per Matter 1.2 al fine di soddisfare la domanda di copertura per nuovi tipi di dispositivi e funzionalità

Dicembre 14, 2023

Con il lancio di Matter 1.2, il nuovo standard di unificazione del settore della Connectivity Standards Alliance per i dispositivi connessi e la tecnologia smart home, UL Solutions offre ora test ai produttori di nuovi tipi di dispositivi connessi.

NORTHBROOK, Illinois, 14 dicembre 2023/PRNewswire/– UL Solutions, leader globale nelle scienze della sicurezza applicate, ha annunciato oggi di aver ampliato le proprie capacità di test per Matter – lo standard di unificazione del settore della Connectivity Standards Alliance (CSA) per i dispositivi connessi e la tecnologia smart home – per includere nuovi tipi di dispositivi e funzionalità con il lancio dell’aggiornamento Matter 1.2. I nuovi tipi di dispositivi coperti da Matter 1.2 includono lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, condizionatori d’aria, robot aspirapolvere, sensori di qualità dell’aria, purificatori d’aria, rilevatori di fumo e di monossido di carbonio e ventilatori. Matter 1.2 introduce anche modifiche alle sue specifiche principali, quali un meccanismo migliorato per la composizione degli endpoint e i tag semantici, nuovi cluster per il monitoraggio dei dispositivi connessi in modo intermittente e dello stato operativo, nonché il potenziamento di Matter Test Harness, test case per controller e un’ulteriore automazione degli script.

Matter ha ottenuto il supporto dei principali attori dell’industria tecnologica, principalmente grazie ai suoi vantaggi per il settore e gli utenti, tra cui un approccio indipendente dalla piattaforma alla comunicazione e alla compatibilità tra i dispositivi. Oltre alle funzionalità di test esistenti per le tecnologie Bluetooth®, Zigbee e Thread, sin dal lancio di Matter da parte della Connectivity Standards Alliance – nell’ottobre 2022 – UL Solutions è un laboratorio di prova terzo autorizzato dalla CSA per i dispositivi smart connessi abilitati per Matter.

“UL Solutions aiuterà i produttori di tecnologie di nuovi tipi di dispositivi in Matter 1.2 a dimostrare il loro impegno a favore della collaborazione a livello di settore e i vantaggi dell’interoperabilità per i propri utenti”, ha dichiarato Maan Ghanma, direttore delle Soluzioni smart nel gruppo Consumer, Medical & Information Technologies di UL Solutions. “L’ampliamento delle nostre capacità rafforza il nostro costante supporto all’efficace adozione di Matter tra i marchi di prodotti dell’Internet of Things, che procede di pari passo con la crescita di questo standard di unificazione del settore e con l’inclusione di funzionalità aggiuntive e nuovi tipi di dispositivi”.

“UL Solutions è stato un partner chiave durante lo sviluppo e il lancio iniziale di Matter, fornendo competenze nei test dei dispositivi smart connessi”, ha dichiarato Jon Harros, direttore della certificazione e dei test della Connectivity Standards Alliance. “Con il lancio di Matter 1.2, siamo lieti di osservare una crescente domanda di test per dispositivi abilitati a Matter, nonché di vedere le maggiori capacità di test per Matter da parte di UL Solutions presso i suoi laboratori esistenti autorizzati dalla CSA”.

