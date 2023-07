Ulu Motor, distributore di Skywell in 15 Paesi, e Skyworth raggiungono un accordo per un nuovo impianto di produzione di batterie

Luglio 3, 2023

(Istanbul, 03/07/2023) – ISTANBUL 03/07/2023 – Ulu Motor, una sussidiaria del Gruppo Ulubaslar, e Skyworth, il produttore dei veicoli elettrici Skywell, hanno concordato di aprire un impianto di produzione di batterie all’avanguardia in Turchia. Lo stabilimento, dotato di un’architettura avanzata 800 + 4C, prevede di avviare le operazioni nel primo trimestre del 2024.

Skyworth, l’azienda madre di Skywell, ha rafforzato la sua posizione nella competizione globale lo scorso anno inaugurando una fabbrica di batterie da 1,2 GWh nella provincia di Jiangsu, in Cina. Con una superficie di 22.000 metri quadrati, l’impianto ospita un modulo di batterie e due linee di produzione di Battery Pack. Riconoscendo il potenziale di investimento, l’azienda si è associata a Ulu Motor per stabilire un “Centro di Sviluppo e Produzione di Batterie” in Turchia.

Con la produzione di batterie nel nuovo impianto, la potenza di ricarica delle batterie aumenterà da 120 kW a 480 kW, consentendo una ricarica dell’80% in soli 8 minuti. Inoltre, la produzione riguarderà non solo batterie per veicoli, ma anche batterie con sistemi di accumulo di energia. Il “Sistema di Accumulo di Energia con Batterie” consentirà di immagazzinare energia proveniente da fonti solari.

Il modello Skywell ET5 è diventato uno dei SUV elettrici più apprezzati, diventando una delle auto più vendute in Turchia nel 2022. Con il suo design potente, la tecnologia di ricarica rapida della batteria, un’autonomia fino a 642 km nelle aree urbane, capacità di guida semiautonoma e una garanzia di 8 anni o 150.000 km sulla batteria, Skywell si è affermata come uno degli attori più significativi nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

Il successo nella vendita del primo modello di Skywell in Turchia, l’ET5 completamente elettrico, ha portato a una crescita significativa e all’avvio della sede centrale in Cina. Grazie al rapido successo di Ulu Motor nelle vendite, la maggior parte della gestione e della distribuzione di Skywell in un totale di 15 paesi, principalmente in Europa, è ora gestita dall’azienda turca.

I “centri di esperienza” esclusivi di Skywell, noti come Skyhouse e introdotti da Ulu Motor, offrono molto più di un semplice Showroom automobilistico. I clienti che visitano Skyhouse possono trascorrere del tempo in aree esperienziali dedicate e accedere a spazi per riunioni, beneficiando anche di opzioni di ricarica scontate attraverso punti di ricarica ZES DC. Questo servizio non è limitato alla Turchia, ma è destinato a tutti i 15 paesi in cui Ulu Motor opera come distributore.

Contatti:

Burak Atalan

burak.atalan@ulumotor.com