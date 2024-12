Umberto Frati, G&G Communications: “Sistemi telefonici in azienda, oggi un nodo strategico”

9 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Il Responsabile tecnico commerciale della società di Parma, spiega l’importanza della progettazione ad hoc di impianti telefonici: “La comunicazione oggi assicura flessibilità e integrazione”

Parma, 9 dicembre 2024. In un mondo sempre più connesso, l’efficienza organizzativa è un aspetto fondamentale per qualsiasi realtà, soprattutto a livello comunicativo. Non a caso, il sistema degli impianti telefonici rappresenta ormai una risorsa strategica per qualsiasi azienda, come spiega Umberto Frati, responsabile tecnico commerciale della G&G Communications.

«L’aspetto cruciale, oggi, non è tanto quello di dotarsi di un impianto telefonico, ma farlo in base alle esigenze specifiche della propria azienda. Soprattutto in un mercato che richiede cambiamenti ed evoluzioni costanti».

Per questo rivolgersi a realtà affidabili e con esperienza, diventa fondamentale per un’organizzazione che voglia fondare la sua attività su solidi presupposti di efficienza.

Sistemi centralizzati utilizzando fibre ottiche, per una migliore qualità dei segnali, coprendo distanze superiori ai cento metri, celle radio per telefoni senza fili, collegamenti da remoto per i dipendenti. La G&G Communications offre soluzioni adatte a ogni tipo di esigenza sia del settore pubblico che privato.

«Pensiamo ad esempio al rapporto con la clientela – prosegue Frati – Un call center organizzato con tastiere intuitive semplifica l’esperienza dell’utente. Per un’azienda con sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale, come pure all’estero, è fondamentale offrire alle persone un’esperienza di contatto agile e veloce. Per questo un unico grande centralino che passa la chiamata al servizio desiderato senza la necessità di comporre un altro numero diventa un vantaggio per l’azienda stessa, anche dal punto di vista delle risorse».

Risorse che, grazie alle soluzioni offerte da G&G Communications, possono beneficiare di soluzioni efficienti anche dal punto di vista del personale interno:

«Per le aziende dove il personale è in movimento, come nei magazzini o nei reparti produttivi, installiamo celle radio per telefoni senza fili, assicurando che i lavoratori siano sempre raggiungibili, ovunque si trovino», in azienda come a casa.

Sì, perché l’esperienza dello Smart Working rappresenta un altro importante cambiamento che ha imposto soluzioni innovative:

«I dipendenti possono essere collegati in remoto tramite IP che si connettono al router dell’abitazione, permettendo ai lavoratori da casa di avere comunque un proprio interno, mantenendo così la continuità delle comunicazioni aziendali».

Il tutto per assicurare all’impresa un vantaggio competitivo in ogni condizione, conciliando flessibilità di lavoro e capacità di integrazione.

Ma se da un lato la progettazione e realizzazione di un impianto telefonico è fondamentale, ancor più delicato è l’aspetto dell’assistenza:

«Le aziende oggi sono realtà dinamiche e in continua evoluzione. Per questo fra i nostri servizi offriamo anche quello della consulenza non solo in fase di progettazione, ma anche successivamente, quando nuove esigenze richiedono aggiornamenti e modifiche all’organizzazione degli impianti

telefonici». Consulenze mirate, aggiornamenti regolari soluzioni innovative. I tecnici della G&G Communications seguono l’evoluzione delle esigenze del cliente in ogni aspetto. È in questo modo che qualsiasi realtà può contare su un partner di fiducia, in grado di accompagnare le aziende in innovazione e gestione del cambiamento.

Contatti:https://www.impiantitelefoniciparma.eu/