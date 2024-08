Un anno di successi sul mercato per CONTEG Italia; le soluzioni per data center registrano la loro massima richiesta

19 Agosto 2024

MILANO, 15 agosto 2024 /PRNewswire/ — Dallo scorso anno, il Gruppo CONTEG si affida a una rete di nove filiali nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). CONTEG Italia è stata l’ultima filiale a entrare a far parte del gruppo lo scorso anno, registrando interessanti successi durante il suo primo anno di esistenza.

CONTEG Italia è stata fondata nel giugno 2023. Il team composto da otto membri della filiale italiana del Gruppo CONTEG con sede nella Repubblica Ceca può vantare una notevole crescita aziendale. “Il nostro team è composto da persone con più di vent’anni di esperienza sul mercato dei rack e delle soluzioni integrate per data center, una scelta dettata dalla volontà di rappresentare un grande valore in termini di competenze e soluzioni. Abbiamo trovato anche una modalità di collaborazione perfetta con la sede centrale ceca”, afferma Stefano Marini, fondatore con la famiglia Voláček e amministratore delegato di CONTEG Italia, aggiungendo che in Italia c’è una crescente domanda di soluzioni integrate per data center.

Il mercato italiano è altamente competitivo. Tuttavia, il successo di CONTEG è riconducibile a servizi, soluzioni e prodotti di alta qualità.

“Siamo soddisfatti dei risultati dei nostri colleghi italiani, che si sono affermati tra le migliori filiali a livello internazionale: è importante vedere il rapporto che CONTEG Italia ha con i propri clienti che, a dire il vero, sono più partner commerciali con cui scambiare opinioni e trovare insieme nuove soluzioni per migliorare prodotti e servizi”, afferma Vojtěch Voláček, Business Director, CONTEG Group.

CONTEG Italia si è affermata sul mercato italiano come partner commerciale affidabile e non solo come fornitore di prodotti. “Grazie alla nostra combinazione unica di soluzioni di alta qualità e competenze del massimo livello, possiamo garantire servizi di prima classe. E i nostri partner commerciali lo apprezzano”, conclude Stefano Marini di CONTEG Italia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2479928/CONTEG.jpg

