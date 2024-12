“Un Consiglio Comunale paralizzato: il sindaco non ha i numeri per governare Chieti”

10 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 10.12.2024. Sin dal primo momento, il nostro intento è stato chiaro: dare a Chieti un’amministrazione forte, in grado di affrontare con coraggio le sfide che la nostra città ha di fronte. In una fase storica così complessa, Chieti non può permettersi esitazioni né scelte deboli, ma ha bisogno di una guida decisa e determinata.

Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a dichiarazioni e titoli altisonanti da parte del sindaco che lascerebbero intendere l’esistenza di una maggioranza compatta e solida. Se così fosse, ce ne rallegriamo, perché è ciò che abbiamo sempre auspicato. Tuttavia, al di là dei proclami, è nostro dovere valutare i fatti.

La realtà, purtroppo, è un’altra: l’amministrazione sembra ormai paralizzata. A quanto ci risulta, il sindaco non ha i numeri per convocare nemmeno il consiglio comunale, una situazione che evidenzia una grave debolezza politica. Questo immobilismo istituzionale rischia di bloccare Chieti in un momento in cui servirebbero scelte tempestive e risolute per il bene della città.

Si vocifera che l’unica strada per uscire da questa impasse potrebbe essere un sostegno del centrodestra, trasformando di fatto l’amministrazione in una coalizione di larghe intese tra Lega e PD. Un’ipotesi che non solo tradirebbe il mandato elettorale, ma che difficilmente troverebbe il favore dei vertici nazionali.

In questo contesto, l’unica soluzione davvero risolutiva sarebbe quella di restituire la parola ai cittadini. Tornare alle urne, con un progetto politico chiaro e condiviso, darebbe a Chieti l’amministrazione forte e coesa di cui ha urgentemente bisogno. È tempo di smettere con i giochi di potere e di pensare davvero al futuro della nostra città.

Noi continueremo a vigilare e a lavorare affinché l’interesse dei teatini venga messo al primo posto, senza compromessi e senza strategie di palazzo che tradiscano le aspettative dei cittadini. Chieti merita di più, e noi faremo la nostra parte per garantirlo.

Tv press stars management

Via bruschetti 11 20125 Milano

3922569014