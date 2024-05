Un edificio storico di Siracusa, convertito in struttura ricettiva, regala soggiorni indimenticabili. Complice la luminosità, grazie agli infissi Konfortline di WnD

3 Maggio 2024

Milano, 3 maggio 2024 – Nel cuore del quartiere Borgata che custodisce l’identità della città di Siracusa, in Sicilia, si trova una casa vacanze completamente ristrutturata all’insegna di tradizione e innovazione. Il cambiamento e la conservazione dell’autenticità dell’immobile sono stati i due capi saldi dell’intero progetto. L’obiettivo è stato quello di riqualificare un intero edificio storico, soggetto a vincolo paesaggistico, valorizzandone la storicità e utilizzando al tempo stesso soluzioni moderne e materiali che garantissero comfort e accoglienza, come i vecchi infissi che sono stati sostituiti dai serramenti Konfortline di WnD.

L’appartamento, che si estende su una superficie di 100 mq, si compone di due eleganti suite adiacenti che conservano l’eleganza siciliana, grazie a dettagli raffinati, tocchi artigianali e arredi di design come la Poltrona Filicudi Qeeboo. Le decorazioni tradizionali, curate minuziosamente, si mescolano con lo stile industrial della struttura stessa che esalta anche le piccole imperfezioni che raccontano il passato. Forti colori, forme geometriche e arredi selezionati arricchiscono in modo speciale la struttura regalando giochi e contrasti in tutto l’edificio.

Per mantenere e valorizzare al meglio le forme originali dei grandi archi esterni e delle varie aperture dell’edificio, è stato necessario trovare degli infissi altamente performanti che rispondessero non solo alle esigenze architettoniche e alla conformazione della costruzione, ma anche alle richieste dettate dalla soprintendenza. La soluzione trovata dagli architetti dello studio Corvaia è Konfortline di WnD. Questo serramento in PVC è in grado di massimizzare la luce in ingresso e garantire al tempo stesso elevate prestazioni tecniche. Konfortline rende gli ambienti luminosi grazie al profilo ridotto e al telaio ribassato che consentono di alloggiare vetrocamere più grandi rispetto a quelle di una finestra in PVC standard, di pari dimensioni, regalando luce all’abitazione. Oltre al design elegante e immediatamente riconoscibile, grazie alla maniglia collocata in posizione centrale, l’infisso raggiunge altissimi livelli di isolamento termico (Uw fino a 0,88 W/m2k) e acustico (45 dB) fondamentali per controllare al meglio le temperature interne, soprattutto in presenza di climi caldi.

Altro tratto caratteristico di Konfortline è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione. All’interno del progetto sono state scelte le finiture Real Wood con un effetto legno, color panna realistico anche al tatto, ideale per esaltare al massimo la luminosità degli spazi. La personalizzazione però non è applicabile solo all’estetica ma anche alla sicurezza: la ferramenta dell’infisso può raggiungere, infatti, la classe RC2, oltre alla possibilità di utilizzare dotazioni anti-intrusione aggiuntive come le vetrocamere antisfondamento e le maniglie antieffrazione.

Trattandosi di una struttura ricettiva affacciata sulle strade del centro di Siracusa, si è optato per l’utilizzo di veneziane interne per poter fornire maggiore privacy agli ospiti. Questi sistemi oscuranti sono la soluzione ottimale per schermare gli ambienti privati e regolare la luminosità, creando un’atmosfera intima ed elegante, grazie alle sottilissime lamelle orientabili. Le veneziane interne sono molto pratiche perché essendo interne alla struttura, non richiedono pulizia o manutenzione. Il loro sistema di movimentazione, inoltre, è stato studiato nei minimi dettagli per garantire la massima facilità: è possibile, infatti, aprire e chiudere la veneziana tramite un comodo comando elettrico, privo di fili.

