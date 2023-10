Un Film Festival ‘scolastico’ sulla sicurezza stradale

Ottobre 9, 2023

(Adnkronos) – Una iniziativa promossa da Unasca per coinvolgere e sensibilizzare i giovani su questo delicato tema

9 ottobre 2023. Nasce ufficialmente il “Film Festival italiano sulla sicurezza stradale”, dopo una prima edizione sperimentale, svoltasi in primavera a Milano presso l’Istituto Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa.

Ideatore di questa iniziativa è Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA (la Federazione Europea di Autoscuole) e membro della Segreteria Nazionale UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), il quale sulla scia dell’esperienza maturata con progetti internazionali, racconta come ha portato a compimento il progetto: “Parlare di sicurezza stradale agli adolescenti non è semplice. Il modo migliore per farlo? Lasciar parlare loro. Noi li abbiamo messi nella condizione di farlo con lo strumento che conoscono meglio, lo smartphone. Da genitore ho cercato di spiegare loro che fuori dall’universo contenuto nello schermo dello smartphone, c’è un mondo reale che vale la pena scoprire e di essere vissuto. È bastato organizzare una discussione su specifici argomenti riguardanti la problematica della sicurezza stradale nel mondo, seguita da un breve chiacchierata con esperti di comunicazione video per fornire ai giovani gli strumenti adatti a creare dei cortometraggi che potessero esprimere il loro punto di vista della situazione (spesso di utenti deboli) e poter lanciare un messaggio reale al mondo virtuale. Il resto – conclude Picardi – lo hanno fatto loro nel tempo libero: hanno scelto i temi e hanno dato vita ai loro video progetti, passando del tempo insieme, recitando, mettendosi in discussione e facendo qualcosa di utile.”

Una commissione composta dai professori della scuola e dagli esperti di comunicazione ha votato il video migliore, in termini di idea, messaggio e realizzazione.

E grazie al contributo di UNASCA, come premio è stata offerta la possibilità ai ragazzi di rigirare il video, con una casa di produzione ufficiale, la RKH Studio di Torino. Ora, il video vincitore verrà presentato al prossimo Film Festival mondiale della sicurezza stradale, che si terrà a Carcassone nella primavera del 2024.

Tutti i video prodotti dai ragazzi, comunque potranno essere caricati sul portale della Carta Europea della Sicurezza Stradale https://road-safety-charter.ec.europa.eu/, la piattaforma digitale della Commissione Europea, che periodicamente pubblica le migliori iniziative locali nel campo della sicurezza stradale. Il video vincitore nel 2023 è scaricabile qui.

Le scuole, gli istituti di formazione e gli altri soggetti che intendono partecipare alle prossime edizioni del progetto possono contattare direttamente UNASCA all’indirizzo progetti@unasca.it.

