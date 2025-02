Un futuro più sicuro per imprese e istituzioni: nasce CodeBlue Italy, la nuova realtà italiana nella cyber sicurezza

20 Febbraio 2025

– 20 febbraio 2025. Nasce in Italia la società Code Blue Italy, in seguito alla costituzione di una joint venture tra Dussmann Service Italia e Code Blue Ltd, leader internazionale nel settore della sicurezza informatica.

La missione di CodeBlue Italy è offrire una protezione completa prima, durante e dopo un attacco informatico, garantendo alle Imprese e alle Istituzioni le migliori soluzioni per affrontare un panorama digitale sempre più complesso e insidioso.

Servizi all’avanguardia per una sicurezza totale

CodeBlue Italy offre una gamma completa di servizi per rispondere alle esigenze di imprese e istituzioni:

* Analisi delle vulnerabilità per identificare e risolvere i punti deboli delle infrastrutture digitali. * Piani di continuità operativa e strategie di gestione delle emergenze per garantire la resilienza aziendale. * Interventi rapidi in caso di attacco con un team specializzato nella gestione delle crisi, nel ripristino delle operazioni e nella limitazione dei danni. * Supporto forense post-incidente per raccogliere prove utili alle indagini. * Monitoraggio della reputazione digitale per ridurre al minimo l’impatto delle crisi e garantire operatività anche in situazioni di emergenza.

La minaccia cresce, la protezione evolve

I dati parlano chiaro: secondo il rapporto CLUSIT 2024, nei primi sei mesi dell’anno gli attacchi informatici globali sono cresciuti del 23%, con una media di 9 attacchi gravi al giorno. In Italia, il 7,6% degli incidenti ha colpito organizzazioni nazionali, con settori critici come la sanità e l’industria manifatturiera particolarmente esposti. Gli attacchi al comparto sanitario, in particolare, sono aumentati dell’83% rispetto al 2023, dimostrando quanto sia urgente adottare misure di sicurezza adeguate.

Un futuro più sicuro per imprese e istituzioni

Con il lancio di CodeBlue Italy, Dussmann Service Italia rafforza il suo impegno per sostenere aziende e istituzioni nel proteggere il loro patrimonio digitale. Siamo certi che questa nuova realtà sarà accolta con entusiasmo dal mercato italiano, offrendo competenze e soluzioni di livello internazionale per affrontare con successo le sfide della cybersecurity.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2023, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 883 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

