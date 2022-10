Un Game per la Ricerca” 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing

Ottobre 19, 2022

(Adnkronos) – Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell’evento benefico “Un Game per la Ricerca”, che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito pediatrico–oncologico.

Un risultato ottenuto grazie alla generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso – impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l’Europarlamentare Patrizia Toia – e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate).

Un’iniziativa nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna, quest’anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus “Il Sogno di Ale” (www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing.

“Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di “Un Game per la Ricerca”. Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso, persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i meno fortunati, i più piccoli.

Ed è con questo spirito d’animo che la nostra grande famiglia, gli “Amici del Game”, si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima edizione!” ha dichiarato l’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB.

Una due giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell’Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma.

L’evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie all’impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Un ringraziamento particolare agli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica Susa, Ristorante La Playa di Taormina.