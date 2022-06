Un modello di riferimento nel settore funerario nazionale rappresentato da EuroFunerali

Giugno 16, 2022

(Adnkronos) – Torino, 16/06/2022 – La casa funeraria rappresenta il nuovo standard del funerale, cambiando radicalmente ciò che fino a ieri rappresentava il servizio funebre. Una modalità che rende la giusta dignità al caro defunto, identificandosi come necessaria e indispensabile in quel momento. Le strutture delle case funerarie superano le 500 unità in Italia, ma solo la definizione ed il concept dati dalle aziende di onoranze funebri, rendono queste strutture un servizio fondamentale in occasione di un lutto. EuroFunerali rappresenta un modello per quanto realizzato con la prima casa funeraria di Torino.

Come cambia il servizio?

Precedentemente alla creazione della casa funeraria, dopo la constatazione di un decesso, il defunto rimaneva nel luogo dove si trovava generalmente ospedale o abitazione. Tali luoghi non sono di certo concepiti per poter accudire una salma due o tre giorni, ma hanno altri obiettivi primari.

Nel caso di decesso in abitazione veniva allestita la camera ardente direttamente nella camera da letto o nel salotto, sottolineando evidenti lacune per ciò che concerne le norme igienico sanitarie oltre che il disagio di dover dormire per diversi giorni a fianco al defunto. In questo caso si aggiunge il disagio di tutti gli amici e parenti più stretti che vogliono porgere un ultimosaluto al caro, e che devono recarsi presso l’abitazione creando un viavai di persone secondo orari e modalità sconosciuti. Proprio per questo motivo, molte volte innumerevoli conoscenti del defunto rinunciano di partecipare a questo ultimo saluto, evidenziando un chiaro disservizio non tollerabile in una tale circostanza. In primis questa situazione non è un valore aggiunto per poter aiutare i familiari del defunto nella propria elaborazione del lutto.

Nel caso di decesso in ospedale viene allestita la camera ardente presso le camere mortuarie dello stesso. Luoghi talvolta vecchi e obsoleti che rendono ancora più malinconico il momento. Inoltre in molti ospedali si può accedere alla camera ardente solo nei momenti precedenti il funerale o il giorno prima, secondo gli orari di apertura poco flessibili. Questo non fa che evidenziare un disservizio nel poter dare a tutti i cari del defunto una partecipazione completa dal momento del decesso fino al funerale, e non solo nei momenti precedenti alla partenza verso la chiesa o il cimitero. Anche in questo caso molti conoscenti del defunto rinunciano ad un ultimo saluto, e i familiari si adattano a questa situazione con un legame inevitabilmente spezzato.

La casa funeraria risolve tutte queste problematiche, oltre che fornire ulteriore valore aggiunto ai cari del defunto, essendo un luogo concepito e creato proprio per questo scopo. Infatti lo scopo primario della casa funeraria è quello di accudire il defunto e i suoi cari dal momento del decesso fino al giorno del funerale.

La casa Funeraria di EuroFunerali

Una struttura di 4000 m2 sviluppata su quattro livelli composta al piano terra da: reception, zona silenzio, sala del commiato, 10 camere ardenti, sala bimbi, chiostro; al primo piano da: zona ristoro, giardino pensile, uffici; al piano sotterraneo il parcheggio. È tra le prime strutture passive di classe energetica elevata a Torino. L’attestato di prestazione energetica degli edifici colloca la struttura in classe A4. Per questi due aspetti, la casa funeraria di EuroFunerali è tra le prime strutture di tutta Italia per dimensioni ed impatto ambientale. Oltre a ciò è anche una delle strutture più innovative in quanto sono diversi gli aspetti che vengono gestiti con l’industria 4.0 come: digital signage, climatizzazione, gestione energetica e macchinari.

Il modello EuroFunerali

L’azienda per poter conseguire tale risultato è contraddistinta da organizzazione eprogrammazione. Infatti è l’unico operatore del territorio locale a fornire un servizio completo in autonomia senza l’utilizzo di intermediari esterni ma con tutti i reparti di lavorazione interni: i magazzini di automezzi, feretri e necroforato, i laboratori di estetica e cura della persona, le composizioni floreali, la marmeria, gli uffici di pratiche burocratiche e adempimenti successivi al decesso, la fiscalista contabile, la cura delle cerimonie laiche, la consulenza d’aiuto psicologico. Ciò permette a EuroFunerali di poter fornire un elevato standard qualitativo.

La casa funeraria rappresenta un’opera di grande civiltà, ed EuroFunerali concede ai propri clienti l’utilizzo della casa funeraria gratuitamente. Questa scelta rappresenta appieno l’ideale aziendale di poter dare a chiunque la possibilità di accedere ad un servizio di grande civiltà, dove il rispetto per la dignità del defunto è al primo posto. EuroFunerali si mette al servizio della comunità per portare cultura, innovazione e servizio.

Contatti

EuroFunerali

Via Sestriere 21 Torino

011 38 93 35

800 05 15 25

335 760 72 13

info@eurofunerali.it