Un nuovo paradigma nel mondo della comunicazione: nasce il metodo “Magnetic Branding™”

Settembre 20, 2023

(Adnkronos) – Dueville (VI), il 20/09/2023. Dagli studi e dall’intuizione di Francesco Gobbato, Direttore Creativo e CEO dell’agenzia pubblicitaria KF ADV, prende forma un nuovo approccio alla comunicazione di marca: più contemporaneo, human centered, più efficace. Il concetto di Magnetic Branding™ rappresenta in effetti una nuova strategia di branding aziendale, ossia di costruzione e promozione dell’identità di marca, differenziandosi in modo innovativo dall’approccio classico. Mentre il branding tradizionale si concentra principalmente sulla promozione e sul posizionamento del marchio, il Magnetic Branding™ si basa sull’arte e la scienza di attrarre e connettere il pubblico in modo profondo ed emotivo.

Arte e scienza perché, pur partendo da intuizioni creative e competenze strategico-operative in ambito comunicativo, c’è anche una consistente integrazione di informazioni e dati che derivano da studi di neuroscienze e dall’applicazione del marketing scientifico nelle aree adiacenti della customer experience e dell’employer branding.

Quattro sono i pilastri fondamentali su cui si fonda questo nuovo metodo, le cosiddette “4 C”: Credibilità, Consistenza, Coinvolgimento e Coerenza.

“Il consumatore, ogni giorno, è raggiunto costantemente da messaggi pubblicitari in ogni canale, ed è evidente ormai a tutti che determinate azioni/campagne “push” stanno erodendo l’attenzione del pubblico diminuendone l’efficacia. Il focus forzato nel conquistare l’interesse del target ha reso miopi le strategie” racconta Francesco Gobbato, spiegando che “Magnetic Branding™ rappresenta una nuova prospettiva nel mondo dei brand, unendo concetti fondamentali di psicologia, marketing e comunicazione per creare un approccio olistico unico ed efficace.”

Il Magnetic Branding™ è di fatto un’evoluzione del concetto tradizionale di branding. Non si tratta solo di creare un logo accattivante o uno slogan memorabile, ma di creare una presenza che attrae il pubblico. A differenza dell’approccio “push”, in cui le aziende cercano di spingere all’azione l’utente, il Magnetic Branding™ si basa sull’attrarre il pubblico in modo naturale e autentico.

“Ho appositamente sviluppato un framework, al fine di fornire una guida sistematica per la creazione di un Magnetic Brand”, spiega Gobbato, ribadendo che “questo framework rappresenta una risorsa utile per tutti, che condensa in modo esaustivo i passaggi e le attività necessarie per intraprendere con successo il percorso di costruzione di un brand magnetico e coinvolgente.”

Questo strumento non solo rende accessibile il complesso processo di branding, ma sottolinea l’importanza di una comunicazione autentica, della coerenza visiva e dell’innovazione continua, su tutti i canali interni ed esterni e in ogni contesto: elementi fondamentali per il successo a lungo termine di qualsiasi brand.

Per approfondimenti: www.magneticbranding.it

-Contatti :Ufficio Stampa KF ADV Srl

Info@kfadv.it