Un nuovo rapporto rileva che l’Italia ha il maggior numero di dipendenti attivamente disimpegnati in Europa

WASHINGTON, 12 giugno 2024 /PRNewswire/ — Gallup oggi ha pubblicato il suo rapporto annuale State of the Global Workplace (Stato dei luoghi di lavoro a livello globale), in cui rivela che l’Italia presenta il tasso più elevato di lavoratori attivamente disimpegnati d’Europa. Gallup rileva che i dipendenti attivamente disimpegnati, cioè i lavoratori che si oppongono attivamente agli obiettivi del proprio datore di lavoro, rappresentano il 15% della forza lavoro globale e il 25% dei dipendenti in Italia, il livello più alto registrato in Italia dal 2018.

Un buon momento per trovare un lavoro

I mercati del lavoro scadenti sono altamente correlati al disimpegno attivo. Al contrario, i paesi in cui è un buon momento per trovare lavoro presentano un minor livello di disimpegno attivo. In Italia solo il 32% dei dipendenti concorda che questo è un buon momento per trovare un lavoro nel luogo in cui vivono, una percentuale inferiore alla media europea del 57%, ma in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2022. I dipendenti in Italia hanno nove punti percentuali in più di probabilità di valutare o cercare attivamente un nuovo ruolo rispetto alle controparti in tutta Europa (il 41% in Italia contro il 32% a livello regionale).

“Anche se per coinvolgere nuovamente i dipendenti le aziende hanno ancora molto da fare, l’aumento su base annua dei dipendenti che ritengono quello attuale un buon momento per trovare lavoro indica un cambiamento positivo per il mercato del lavoro del paese”, ha dichiarato Federico Orlandini, Consulente senior di soluzioni aziendali presso Gallup. “Detto questo, la percentuale dei dipendenti che intendono lasciare il posto di lavoro attuale resta superiore alla media regionale. I datori di lavoro devono concentrarsi sulla priorità al benessere dei dipendenti, per migliorarne l’esperienza e ridurre il turnover”.

Coinvolgere nuovamente i lavoratori e supportare la salute mentale

Il coinvolgimento dei dipendenti e le esperienze lavorative rappresentano devono rientrare nelle valutazioni della vita e nelle emozioni quotidiane. Affrontare la salute mentale dei dipendenti, in parte, richiede supporto per prosperare nella vita e per impegnarsi sul lavoro.

In Italia, per il 41% dei dipendenti la situazione è positiva, una percentuale superiore alla media globale del 34%, ma inferiore alla media europea del 47%. Ciò significa che la maggioranza (59%) sta facendo fatica o soffre. I dipendenti italiani riferiscono inoltre livelli più elevati di stress (46%) e tristezza il giorno precedente (25%) rispetto alle controparti europee (rispettivamente il 37% e il 17%).

“Per sostenere la salute mentale dei dipendenti, i datori di lavoro dovrebbero promuovere l’equilibrio tra lavoro e vita privata, fornire risorse accessibili per la salute mentale e concentrarsi sulla creazione di un ambiente di lavoro favorevole”, ha affermato Orlandini. “Affrontare queste esigenze può ridurre lo stress e la tristezza e portare ad aumentare impegno e produttività della forza lavoro”.

