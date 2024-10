Un trilocale in centro città diventa una silenziosa oasi urbana inondata dalla luce grazie ai serramenti Oknoplast

9 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 9 ottobre 2024 – Un ambizioso progetto di ristrutturazione nel cuore di Milano aveva l’obiettivo di creare uno spazio abitativo pienamente confortevole, caratterizzato da un elegante equilibrio tra design contemporaneo e tratti classici.

L’intervento, firmato da StudioS Interiors, ha interessato un appartamento di 110 mq a Milano, in uno dei quartieri più vivaci e moderni della città. Per prima cosa è stata invertita la disposizione degli spazi, collocando la zona giorno – un affascinante open space – nella parte più luminosa della casa in modo da sfruttare al massimo le ampie vetrate. La generosa luminosità e la scelta del parquet a spina ungherese in rovere naturale sono stati i punti di partenza di tutte le restanti decisioni progettuali, con l’obiettivo di creare un’atmosfera silenziosa, calda e accogliente.

La richiesta del committente era, infatti, chiara fin dall’inizio: creare un ambiente raffinato e contemporaneo, con uno stile minimal, arredi essenziali e una palette colore sui toni del bianco, accentuati dalla luce naturale che entra abbondante; in aggiunta, si sentiva forte la necessità di isolare bene l’appartamento situato lungo una via trafficata del centro e riuscire a godere del massimo comfort acustico. Per questo motivo i progettisti hanno optato per la sostituzione dei vecchi infissi con il modello in PVC Prolux Evolution di Oknoplast, scelto per l’estetica moderna, lineare senza però trascurare le performance tecniche dai parametri eccellenti: il profilo perfettamente squadrato, esaltato dalla maniglia posizionata al centro, supporta vetrocamere più grandi con vetri extra-light particolarmente trasparenti ed è in grado, così, di far entrare fino al 22% di lucein più rispetto ad una tradizionale finestra in PVC. Il suo design, perfettamente in equilibrio con l’aspetto moderno dell’abitazione, cattura lo sguardo e rende riconoscibile la silhouette personalizzabile della finestra, che è in grado di raggiungere i parametri di isolamento fino a UW 0,8 W/m2K con triplo vetro.

Oltre che per le caratteristiche tecniche e per il design brevettato gli infissi Oknoplast spiccano anche per versatilità, disponendo di un’ampia gamma di colori e finiture che li rendono un vero e proprio complemento d’arredo. All’interno di questa abitazione, per esempio, sono state utilizzate due opzioni differenti, una per l’interno – bianco spazzolato – e una per l’esterno – bianco massa – in modo da mantenere inalterata l’estetica della facciata dell’edificio e al contempo soddisfare le richieste stilistiche del cliente.

I serramenti perfettamente simmetrici e dalle linee essenziali si inseriscono, proprio come gli altri elementi d’arredo, all’interno un interior piuttosto classico che presenta accenni audaci e dai forti caratteri distintivi, come, per esempio, la lampada ILLAN di Luceplan. Anche la cucina, realizzata da Dibiesse, gioca un ruolo importante all’interno dell’open space della zona living, grazie alle ante laccate color avana, il top in gres effetto marmo calacatta gold e il tavolo in vetro fumé, perfetto per creare profondità e contrasto.

Tutto è curato nei minimi dettagli, inclusi i rivestimenti dei bagni realizzati in collaborazione con Porcelanosa e arredi progettati su misura da JRK Design e Novamobili. Tutti gli arredi sono stati scelti per massimizzare lo spazio e offrire una soluzione estetica funzionale, come dimostra l’istallazione di porte raso muro per favorire un’estetica pulita e minimalista.

