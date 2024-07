Un “Viaggio nel piacere” con le aree di servizio a tema Grisbì

3 Luglio 2024

(Adnkronos) – In autostrada, Vicenzi Group personalizza completamente le aree di sosta dedicandole all’originale frolla croccante ripiena di vellutata crema

Verona, 3 luglio 2024. Le soste durante i lunghi viaggi in autostrada non saranno più le stesse: il Gruppo Vicenzi, infatti, ha avviato un nuovo progetto dal titolo ‘Un viaggio nel piacere’. E per tutti, in particolare per i Grisbì lovers, inizia un’avventura immersiva nel gusto, una pausa dolce e alternativa.

Si tratta della trasformazione di tre aree di servizio totalmente brandizzate Grisbì per un percorso ad alto contatto con il brand, che coinvolge in un’esperienza a tu per tu con la golosità. Nello specifico, le aree di sosta autostradali completamente customizzate sono quelle di Limenella Est (Limena, Padova), la Pioppa Ovest (Bologna) e Somaglia Ovest (Somaglia, Lodi). Un progetto realizzato insieme a Urban Vision Group, creative-tech media company, e l’agenzia Neom esperti di branding e packaging design.

La “stop experience” sarà ‘on the road’ per tutto il mese di luglio ed è studiata per offrire ad ogni Grisbì Lover un momento di sosta alternativo e piacevole durante i 14 minuti di fermata, ovvero il tempo medio di permanenza nelle stazioni di servizio calcolato durante la progettazione della campagna.

“La nostra idea – spiega Elena Personi Musola, responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi – è proporre un’esperienza immersiva a contatto con il brand. L’area di servizio non diventa solo un punto di distribuzione del prodotto, ma anche un hub strategico di accoglienza e valorizzazione per intercettare e attivare un pubblico dinamico”.

Il “Viaggio nel piacere” si articola in due momenti, outdoor e indoor. Il primo step di golosità è all’arrivo in autogrill con il parcheggio della propria auto; da qui comincia la sosta vera e propria nell’area di servizio che colpisce subito per i maxi banner e per il rivestimento color cioccolato di tutte le vetrate. L’experience continua poi all’interno della struttura grazie a totem digitali e ledwall per proseguire fino all’uscita e alla ripartenza in auto quando ancora, molto probabilmente, si starà gustando l’ultimo Grisbì della confezione.