Un Viaggio nella Luce: Illuminazione Iconica del Tempio di Poseidone a Sounion

18 Settembre 2024

ATENE, Grecia, 18 settembre 2024 /PRNewswire/ — In una fusione unica tra patrimonio storico e arte moderna, Lunedì 16 settembre 2024, ha avuto luogo l’evento spettacolare di illuminazione del Tempio di Poseidone a Sounion.

L’evento è stato onorato dalla presenza del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis e della Ministra della Cultura Lina Mendoni, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale della Grecia e la necessità di promuoverlo a livello globale. Personalità internazionali del mondo politico e artistico, così come rappresentanti dei media, hanno partecipato all’evento, che è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo.

Nel suo discorso, Evangelos Mytilineos, Presidente e Amministratore Delegato di METLEN Energy & Metals, ha dichiarato: “Mi commuove profondamente che METLEN Energy & Metals abbia contribuito in modo sostanziale a costruire questo ponte tra il passato e il presente. L’architettura unica della Grecia Antica viene esaltata nella Grecia moderna, facendo emergere il valore senza tempo del nostro patrimonio comune. L’evento di oggi testimonia perfettamente il potere della creatività umana. L’illuminazione moderna, rispettosa del valore e della bellezza del monumento, rivela nuove dimensioni della sua architettura che stupiranno ogni visitatore. Le immagini che abbiamo visto viaggeranno in ogni angolo del mondo, ricordando a tutti che la bellezza, o ‘kallos,’ ha le sue radici qui in Grecia.”

Attraverso questo link, è possibile visualizzare e leggere l’intero discorso del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis: Discorso del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis all’evento per la nuova illuminazione del Tempio di Poseidone a Sounion | Il Primo Ministro della Repubblica Ellenica

È possibile leggere l’intero discorso della Ministra della Cultura, Lina Mendoni, dal seguente link:Lina Mendoni: La Grecia procede con determinazione, con visione e piano (culture.gov.gr)

Il progetto di illuminazione, curato dalla celebre lighting designer Eleftheria Deko, ha rappresentato il valore storico e architettonico del monumento in modo unico. Attraverso il gioco di luci, il tempio ha assunto nuove dimensioni, portando in vita il passato e incantando il presente.

La serata è culminata in un grande concerto del celebre compositore Stavros Xarchakos, che ha proposto una composizione musicale unica. Ad accompagnarlo c’eranol’Orchestra di Musica Contemporanea dell’ERT e grandi artisti come Dimitris Bassis, Iro Saia e Zacharias Karounis, che hanno offerto un’esperienza musicale emozionante sotto la direzione del maestro.

METLEN Energy & Metals ha sponsorizzato l’illuminazione e l’evento, riaffermando il suo impegno per la promozione e la protezione del patrimonio culturale della Grecia.

Il Viaggio nella Luce continua…

• Note per i Redattori:

Foto:https://we.tl/t-ZyFJOXQSCPÈ possibile guardare l’evento completo visitando il seguente link: A Journey into Light (youtube.com)

Per ulteriori informazioni su METLEN:

Sigra. Antigoni Fakou: METLEN Ufficio Stampa, Tel. +30210-6877346 | Fax +30210-6877400 | E-mail: Antigoni.fakou@metlengroup.com

METLEN:

METLEN Energy & Metals – evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals – è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori della metallurgia e dell’energia, focalizzata sulla sostenibilità e sull’economia circolare. L’azienda è quotata nella Borsa di Atene, con un bilancio consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e 1,014 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia ”green” competitiva a livello europeo e globale, gestendo l’unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario verticalmente integrata nell’Unione Europea (UE) con impianti portuali di proprietà privata. Nel settore dell’energia, METLEN offre soluzioni complete, che coprono progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di elettricità, oltre a investimenti in infrastrutture di rete, stoccaggio di batterie e altre tecnologie verdi. L’azienda è attiva nei mercati dei cinque continenti, in 40 Paesi, adottando un modello sinergico su larga scala tra i settori della metallurgia e dell’energia, e intraprendendo lo sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito:www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Se non si desiderate più ricevere comunicati stampa e aggiornamenti da METLEN, fate click qua.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2507873/METLEN_Energy_and_Metals_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2507872/METLEN_Energy_and_Metals_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/un-viaggio-nella-luce-illuminazione-iconica-del-tempio-di-poseidone-a-sounion-302251652.html