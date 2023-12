UNA FAMOSA PIANISTA LITUANA CELEBRA LA LIBERAZIONE DELLA SUA FAMIGLIA DALL’OPPRESSIONE RUSSA CON UN ALBUM DI CAPOLAVORI NATALIZI

Dicembre 6, 2023

– “Semplicemente incantevole… esemplare… perfetto. È un regalo di per sé”.Colin Clarke (Londra), Fanfare Magazine

BOSTON, 6 dicembre 2023 /PRNewswire/ — A Concert Piano Christmas at Boston Symphony Hall è una splendida presentazione di adorate canzoni di Natale e di famose composizioni orchestrali in trascrizioni virtuosistiche per solo piano, eseguite dalla pluripremiata pianista lituana acclamata nel mondo Rasa Vitkauskaite. In un mix perfetto di tradizione festiva e padronanza di composizioni classiche, Rasa offre una scintillante nuova interpretazione di queste adorate musiche natalizie registrate da Brad Michel, quattro volte vincitore del Grammy Award, alla Boston Symphony Hall famosa in tutto il mondo. Last Light Productions, LLC è il produttore esecutivo dell’album.

Rasa è orgogliosa di essere nata in Lituania, dove la sua famiglia ha sofferto a lungo a causa dell’oppressione e della persecuzione sovietica: sua madre nacque in esilio in Siberia da una famiglia di deportati politici, mentre suo padre era un membro dello scudo umano disarmato che difese la Lituania contro il tentativo dell’Unione Sovietica di rovesciare lo Stato di Lituania poco tempo dopo che quest’ultimo aveva dichiarato la sua indipendenza, nel 1990.

Se l’Unione Sovietica avesse mantenuto il suo dominio Rasa, come i suoi nonni prima di lei, non avrebbe mai ricevuto il permesso di celebrare apertamente Natale e tanto meno di registrare questo album. Rasa sostiene con passione la lotta per l’indipendenza dell’Ucraina e promuove la pace in occasione delle sue esecuzioni. Inoltre ha ricevuto la sovvenzione Kathryn Wasserman Davis a sostegno di una serie di concerti per la pace in Israele.

Membro del prestigioso gruppo di artisti Steinway, Rasa è da lungo tempo la pianista principale, acclamata dalla critica, della Boston Philharmonic Orchestra. Ha pubblicato molte registrazioni di musica da camera, recital e concerti solisti grandemente elogiate e si è esibita in più di 30 Paesi del mondo. Rasa è stata acclamata per la sua “maestria unita a una sensibilità poetica e fedele” (Gramophone) e il suo “pianismo scintillante” (Fanfare). Il CD che ha pubblicato nel 2021, che includeva il Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in Re minore di Mozart e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Do minore di Beethoven è stato paragonato alla leggendaria registrazione di Rudolf Serkin eseguita con Leonard Bernstein e la New York Philharmonic.

Lo straordinario gruppo di produzione di A Concert Piano Christmas at Boston Symphony Hall include anche il produttore Jonathan Cohler e il graphic designer John Godfrey.

Dal Valzer dei fiori di Ciaikovski (dal balletto “Lo schiaccianoci”) a Santa Claus is Comin’ to Town, questa celebrazione allieta e accende lo spirito di Natale. Rasa trasforma queste adorate musiche delle Feste in pezzi di bravura ineguagliati che uniscono la maestosità e l’allegria del periodo natalizio con una varietà di ammirati stili musicali.

