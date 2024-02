Una notte da Champions con Nicola Ventola: Planetwin365.News e Operazione Nostalgia regalano una sorpresa speciale a due tifosi nerazzurri

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Grazie alla seconda edizione dell’iniziativa PlanetChampiONs, organizzata dal portale di intrattenimento con la storica community, due supporter hanno vissuto l’andata degli ottavi tra Inter e Atletico Madrid in compagnia dell’ex attaccante neroazzurro

Roma, 21 febbraio 2024 – Una serata di grande calcio con la sfida tra Inter e Atletico Madrid, ma anche un’occasione speciale per condividere le emozioni della Champions League con un ospite d’eccezione. È quello che hanno vissuto ieri sera due tifosi nerazzurri insieme a Nicola Ventola, ex attaccante di Bari, Atalanta e Inter e ora noto opinionista sportivo. Il tutto grazie alla seconda edizione di PlanetChampiONs, l’iniziativa di engagement con focus sulle emozioni della Champions League, organizzata da Planetwin365.News, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio.

La sinergia tra i due brand ha premiato nei giorni scorsi due followers di Planetwin365.News e Operazione Nostalgia, Agostino e Lele, scelti attraverso un contest editoriale lanciato nei giorni scorsi sui canali social delle due community. L’incontro con Ventola ha avuto luogo a Pioltello (MI), a casa di Agostino: una sorpresa del tutto inaspettata per lui e Lele e resa possibile grazie alla complicità della moglie di Agostino con gli organizzatori della serata. Una volta smaltito lo stupore iniziale, i due tifosi hanno vissuto insieme a Ventola la partita di ieri, condividendo emozioni e aneddoti sui nerazzurri. “Quando è entrato Arnautovic ho pensato: ‘vinciamo 1-0 con un suo gol’. Così è stato e sono contentissimo”, ha commentato Lele a fine partita. A fargli eco c’è Agostino: “L’1- 0 ci sta anche stretto. Al ritorno sarà una partita infuocata, ma se giochiamo come oggi passiamo al 100%”. Risultato a parte, passare la serata con un ex calciatore ha dato un valore in più alla vittoria dell’Inter: “Quando ti giri non c’è il tuo solito amico a vedere la partita con te, ma Ventola. È stato totalmente inaspettato ma bello”, continua sorridendo Agostino. Un piacere condiviso anche dall’ex attaccante: “Abbiamo parlato di ricordi, delle prime volte che siamo stati allo stadio, qualche volta mi hanno pure visto giocare. È stato emozionante anche per me, mi fa piacere vivere questi momenti insieme. Alla fine la passione per il calcio è la stessa, sia per chi l’ha giocata da professionista, sia per il tifoso”.

Le prime pillole della tappa di ieri di PlanetChampiONs sono già live sulla pagina Instagram diPlanetwin365.News, mentre nei prossimi giorni, sui canali social del portale di infotainment, verrà pubblicato un video emozionale realizzato in collaborazione con Operazione Nostalgia per rivivere i momenti più belli della serata. La sinergia tra i due brand proseguirà nel corso della stagione con nuove iniziative di brand activation all’insegna della passione sportiva e dell’intrattenimento per poi culminare con i due Raduni di Operazione Nostalgia, per i quali Planetwin365.News sarà presente nella veste di Official Main Partner.

Il primo è in programma l’8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno, dove hanno già confermato la loro presenza Antonio Di Natale, che scenderà in campo anche al secondo Raduno, gli indimenticabili bomber di provincia Arturo Di Napoli e Pasquale Luiso oltre che le Legend della Salernitana Igli Vannucchi, David Di Michele e Luca Fusco. Al primo appuntamento seguirà poi quello del 7 luglio a Novara, dove altri campioni del recente passato scenderanno in campo per nuova amichevole di caratura internazionale, all’insegna della passione sportiva e dei valori positivi del calcio.