Una nuova ricerca internazionale conferma l’efficacia del Glutatione Liposomiale Altrient® nella cura della pelle

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – Lo studio clinico indipendente condotto dalla Princeton Consumer Research ha valutato i benefici sul rossore cutaneo e sull’iperpigmentazione dopo solo 12 settimane di utilizzo

23 settembre 2024. Altrient festeggia i 20 anni dal lancio sul mercato con una nuova validazione internazionale di efficacia sulla pelle, in particolare su rossore e iperpigmentazione, rafforzando così il suo golden standard. Il brand di integratori alimentari lanciato nel 2004 da LivOn Labs, pionieri della tecnologia di incapsulamento liposomiale (Let), assicura il massimo assorbimento da parte dell’organismo dei principi attivi contenuti negli integratori, prevenendone la degradazione dovuta all’acidità gastrica e agli enzimi della digestione.

Già oggetto di uno studio condotto dieci anni fa dalla Princeton Consumer Research sull’elasticità cutanea, nel 2024 Altrient è nuovamente protagonista di una ricerca condotta dall’istituzione leader nei Clinical trials & Clinical testing, che ha valutato gli effetti dell’integratore di Glutatione Liposomiale 450mg su un gruppo di donne dopo solo 12 settimane di utilizzo. Ideato per proteggere dallo stress ossidativo, questo tripeptide contribuisce a rigenerare la vitamina C, un importante antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo e favorisce la normale funzione immunitaria.

L’indagine ha previsto l’assunzione di due bustine al giorno di Glutatione Altrient all’interno dell’usuale routine di skincare, con l’eliminazione di qualunque trattamento potesse influenzarne i risultati.

Grazie all’uso di un Cromametro CR300® di ultima generazione e di fotografie professionali è stato possibile misurare il rossore della pelle e la pigmentazione pre e post utilizzo. A essi è stato associato un test di auto-percezione dei soggetti partecipanti alla ricerca.

I risultati hanno mostrato una significativa diminuzione media del rossore del 79,48% e una riduzione media dell’iperpigmentazione del 56,90%.

Secondo il test di auto-percezione condotto sui soggetti partecipanti allo studio:

– il 96,77% ha notato una pelle visibilmente più luminosa

– il 93,55% ha confermato un aspetto della pelle radioso, luminoso e sano

– il 90,32% ha riconosciuto che la pelle risulta più giovane e idratata

– l’80,65% ha percepito la pelle più uniforme e un tono visibilmente migliorato

– il 77,42% ha rilevato un miglioramento delle discromie

– il 74,19% ha notato un attenuamento delle macchie scure e la carnagione più chiara

– il 70,97% ha confermato che il prodotto migliora visibilmente i segni dell’invecchiamento

Il Glutatione Altrient ha dimostrato di essere un efficace alleato per migliorare la salute e il tono della pelle con una notevole capacità di ridurre i rossori e i casi di iperpigmentazione. L’assenza di effetti avversi significativi sottolinea ulteriormente la sua sicurezza e l’idoneità per un uso regolare.

Contiene il glutatione Setria®, prodotto attraverso un processo brevettato e noto per la sua purezza e sicurezza.

Il glutatione è presente in alte concentrazioni nel fegato, nel cuore e nei polmoni ed è richiesto praticamente da tutte le cellule del corpo, da qui la sua importanza biologica. È un potente nutriente delle difese immunitarie che agisce in sinergia con le vitamine C ed E per aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Sono emersi dati positivi dagli studi che hanno esaminato gli effetti di 1000 mg di glutatione Setria® sull’attività delle cellule immunitarie.

Tutti gli integratori Altrient sono formulati senza zuccheri aggiunti, né aromi o coloranti artificiali.

