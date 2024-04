Una nuova stagione turistica per il Parco San Marco, il rinomato Hotels & Beach Resort sulle sponde del lago di Lugano

15 Aprile 2024

(Adnkronos) – , LAGO DI LUGANO,15/04/2024– Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort, meravigliosa oasi di benessere situata sulle pittoresche sponde del lago di Lugano, è lieto di annunciare l’apertura di una stagione turistica che promette di incantare i propri ospiti anche quest’anno.

Con la primavera ormai sbocciata e i primi raggi di sole a risvegliare uno straordinario parco circostante di 40.000 mq, il Parco San Marco è pronto ad accogliere i turisti in un contesto di autentico relax e puro divertimento.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovi e vecchi clienti, e di offrire loro un soggiorno indimenticabile all’insegna del confort, dello svago e della buona cucina” ha dichiarato Raimondo Sartorio, Managing Director della struttura.

Tra le esperienze più attese spicca anche per la nuova stagione la prestigiosa “Settimana Benessere”, sette giorni di puro relax, impreziositi da trattamenti viso e corpo, accesso libero alla Family SPA, attività all’aria aperta e raffinate cene al Ristorante La Veranda.

Sul piano gastronomico, è già pronto anche il calendario 2024 delle rinomate cooking class condotte personalmente dall’Executive Chef del Parco San Marco Michele Pili, nel corso delle quali sarà possibile apprendere i trucchi migliori per una cucina in pieno stile fine dining.

E con l’apertura del Resort, si inaugura ufficialmente anche la stagione degli eventi 2024. Situato direttamente sul Lago di Lugano, a brevissima distanza dalle sponde del Lago di Como, il Resort Parco San Marco è la location ideale per eventi e ricevimenti di ogni genere.

“È con vero orgoglio che raccontiamo il nostro Resort come un luogo davvero unico, avvalorato dalla sua posizione incantevole, abbracciata da due dei laghi più affascinanti al mondo. Ci sentiamo onorati di poter accogliere e soddisfare le esigenze dei nostri numerosi ospiti provenienti da ogni angolo del globo, che continuano a sceglierci stagione dopo stagione” continua il Managing Director di Parco San Marco. “Il nostro obiettivo è quello di mantenere il trend di crescita degli ultimi anni, offrendo una gamma diversificata di servizi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i nostri ospiti. Per questo motivo, ci impegniamo a offrire esperienze su misura per ogni tipo di viaggiatore: dalle famiglie ai piccoli gruppi di amici, fino alle coppie desiderose di trascorrere momenti romantici. Inoltre, non dimentichiamo l’importanza di soddisfare anche le esigenze del settore business, con le nostre moderne sale meeting polifunzionali e la vicinanza alla fervente cittadina di Lugano.”

Con una posizione idilliaca direttamente sul lago di Lugano e a pochi minuti dal lago di Como, arricchito da 2 strutturedi lusso a quattro e cinque stelle, 6 ristoranti esclusivi e 2 meravigliosi centri benessere, il Parco San Marco Hotels & Beach Resort si confermerà anche per la stagione 2024 come una delle destinazioni turistiche più ambite d’Europa.

Vision: il Parco San Marco aspira a rappresentare un’eccellenza tra i leisure resort della regione compresa tra Lago di Lugano e Lago di Como, alimentando la crescita e le sviluppo dell’area insubrica nel settore dell’ospitalità.

Mission: il Parco San Marco Hotels & Beach Resort si rivolge ad un ampio target di generazioni, di gusti e di stili di vita, per il quale la cura e il benessere costituiscono i fondamenti cardine del concetto di vacanza.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del Parco San Marco Hotels & Beach Resort al seguente indirizzo web www.parco-san-marco.com

Email: info@san-marco-hotels.com