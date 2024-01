Una nuova tecnologia trasforma i trattamenti contro la calvizie con l’utilizzo di barba e peli del corpo

Gennaio 8, 2024

LOS ANGELES, 8 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Il mistero insoluto della presenza di molti peli sul corpo ma dell’assenza di capelli ha messo in difficoltà per molto molti esperti impegnati nell’ambito della perdita di capelli. Un importante passo avanti è stato fatto con lo studio rivoluzionario di Dr. U Hair and Skin Clinic, pubblicato nell’autorevole rivista Dermatologic Surgery con il titolo “Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device” (Trapianto di capelli della barba e del corpo mediante l’escissione dell’unità follicolare con un dispositivo adattabile alla cute). Questa pubblicazione presenta il rivoluzionario UGraft Zeus®, un innovativo dispositivo a risposta cutanea che consente ai medici di riposizionare senza problemi i peli della barba e del corpo in aree di colpite da calvizie del cuoio capelluto grazie a una procedura nota come trapianto di peli del corpo (Body Hair Transplantation, BHT).

Questo studio completo, condotto negli USA, in Colombia, in Messico e in India, esplora l’innovativo approccio di adattabilità alla cute di UGraft Zeus, che consente di affrontare gli aspetti di complessità rilevati con le precedenti tecniche di rinfoltimento dei capelli. In particolare, UGraft Zeus® si distingue per le sue caratteristiche di progettazione proprietarie, tra cui l’esclusiva capacità di auto-navigazione, capace di muoversi tra diverse texture cutanee, spessori e livelli variabili di arricciamento dei capelli durante il trapianto con tecnica FUE. Questa abilità riduce al minimo i danni legati al trapianto e promuove una migliore cicatrizzazione delle ferite in tutte le situazioni di estrazione di unità follicolari (FUE), inclusa quella con BHT.

Tra gli 82 pazienti, con un’età media di 48,9 anni, lo studio ha ottenuto tassi di attrito all’innesto inferiori al 7% con le procedure BHT, ottenendo un miglioramento significativo rispetto alle tecnologie precedenti, che registravano tassi di danneggiamento fino al 20% (con peli della barba) e al 30% (con peli del corpo). Tutti i pazienti sono stati soddisfatti della procedura, e il 79% di essi ha dichiarato di essere molto soddisfatto sei mesi dopo la procedura. Inoltre, i chirurghi, che in precedenza erano riluttanti a realizzare un trapianto BHT impiegando i metodi tradizionali, hanno accolto con entusiasmo la semplicità e le percentuali di successo di UGraft Zeus®, dimostrando una maggiore propensione a effettuare procedure FUE con peli di barba e corpo.

L’importanza del BHT si delinea come una scelta promettente per il rinfoltimento dei capelli, in grado di offrire una soluzione nei casi di grave calvizie e di correggere i problemi insorti a seguito di precedenti interventi di trapianti non riusciti. Trapianti specializzati per zone come sopracciglia, barba e ciglia raggiungono un livello estetico più naturale utilizzando caratteristiche corrispondenti di peli del corpo rispetto a quelle ottenute con capelli spessi ma senza corrispondenza.

L’autore principale dello studio, il dott. Sanusi Umar del reparto di dermatologia dell’Harbor-UCLA, Torrance, e di Dr U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, California, ha sottolineato: “L’introduzione di tecniche che si adattano alla cute con UGraft Zeus® consente di affrontare le sfide del trapianto di peli non provenienti dal cuoio capelluto, segnando un importante passo in avanti per il recupero dei capelli persi, indipendentemente dalla gravità della calvizie”.

