Una piattaforma per mostrare il meglio del Salento, l’obiettivo di Carlo Barone è di attrarre sempre più investitori

24 Maggio 2024

(Adnkronos) – Lecce , 24 maggio 2024. Ha deciso di dedicarsi al suo Salento e di promuoverlo in tutti i suoi aspetti. Carlo Barone è ormai un ambasciatore della cultura, intesa a 360 gradi, della sua terra natia: “Voglio -spiega- dare un nuovo volto al Sud.

Basta con gli aiuti di Stato, serve un cambio di paradigma.

Serve rimboccarsi le maniche e sfruttare le potenzialità che abbiamo.

Per questo, ho dato vita a una piattaforma – che sarà on line tra pochi giorni – dove attirare l’interesse di chiunque voglia conoscere meglio ciò che qui produciamo.

Siamo partiti con le bontà culinarie per poi far spingerci verso il turismo, ma anche la moda, il settore immobiliare, l’abbigliamento.

Vogliamo dunque far incontrare domanda e offerta e, perché no, investitori che possano farci crescere come comunità”.

Nasce con questo intento una piattaforma che utilizza anche l’Intelligenza artificiale: “Un’attività -afferma Barone- a costo zero.

Non vogliamo gravare, dal punto di vista economico, su chi decide di mettersi in mostra grazie alla nostra piattaforma che riusciamo a gestire grazie a fondi reperiti con bandi nazionali ed europei.

Questo è un aspetto che ci contraddistingue e di cui andiamo fieri.

E i riscontri sono decisamente positivi, come i feedback che riceviamo ogni giorno.

Andremo avanti in questa direzione, con la certezza che il Salento sia una terra dalle grandi potenzialità.

Ma a un patto, che ci sia maggiore informazione verso l’esterno e maggiore formazione.

Penso, in particolare, ai nostri ragazzi che possono sfruttare l’occasione ma devono essere preparati a farlo.

A partire dalla conoscenza delle lingue straniere, per un’accoglienza che sia all’altezza della situazione”.

L’obiettivo del resto è di portare in Salento i turisti stranieri e non solo penso e mi riferisco agli sceicchi di Dubai che, al momento, usano i nostri porti solo per rifornire i loro yacht.

Lavoriamo allora perché il trend cambi e scelgano il nostro territorio non come passaggio ma come meta.

Ma perché ciò si realizzi serve mostrare il nostro volto migliore e su questo stiamo operando per ottenere i risultati prefissati.

La piattaforma è senz’altro un punto di partenza da usare come vetrina, ma poi risulta indispensabile offrire un’accoglienza inappuntabile.

Siamo convinti che, in questo modo, il Sud sarà conosciuto finalmente nella sua interezza. Ne vale assolutamente la pena!”.

Stiamo anche attivando nuovi servizi sempre con l’ausilio di AI.

Siamo in grado di fornire un’assistenza a 360 gradi per le aziende straniere che vogliono entrare nel mercato italiano, sempre a costo zero.

Siamo in grado di ottenere per le aziende materie prime ( alluminio, rame, litio e cc. ) con prezzi competitivi e assicurando la qualità nel più breve tempo possibile attingendo da mercati esteri.

