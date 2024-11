UNA RARA OPPORTUNITÀ DI POSSEDERE UNA PROPRIETÀ STORICA NEL VILLAGE DI NEW YORK

18 Novembre 2024

NEW YORK, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ — /NYR.com//– Il Greenwich Village in origine era un tranquillo villaggio fuori New York. I ricchi newyorkesi che volevano fuggire dalla città in espansione si trasferivano in questa zona per rilassarsi. Questo accadeva nel 1820, quando era occupata solo la parte più a sud di Manhattan. Oggi il “Village” è una delle zone più ambite di Manhattan, circondato da Tribeca, Soho e Chelsea, oltre a essere un’oasi di tranquillità in uno dei centri più vivaci del mondo per il commercio. Google, Disney e Facebook hanno realizzato le proprie sedi sociali a pochi passi da quest’area, e ora i dirigenti di queste aziende amano fare del quartiere del Village la loro casa. La domanda di affitti e vendite è salita alle stelle, poiché non è più possibile costruire nuove proprietà in questo distretto storico protetto.

422 Hudson, una proprietà recentemente immessa sul mercato, è stata costruita alla fine del XIX secolo ed è stata restaurata con cura, preservando il più possibile i dettagli storici, come i caminetti a legna perfettamente funzionanti dell’edificio, una rarità a New York.

Le tecnologie più moderne si fondono con la ricca storia del 422 Hudson e offrono un’esperienza abitativa unica e contemporanea nei tre appartamenti che occupano un intero piano. Aria condizionata in tutti gli ambienti, internet ad alta velocità, finestre isolanti e cucine moderne dall’aspetto storico, rendono 422 una delle proprietà più interessanti attualmente disponibili. Ristrutturazioni complete come queste devono essere approvate dalla severa Landmarks Commission di New York, un’approvazione che spesso richiede anni.

Il piano terra dell’edificio è affittato da LeLaBar, apprezzato wine bar e ristorante che si trova a questo indirizzo da quasi 20 anni e che ha vinto numerosi premi per il suo eclettico programma di vini, tra cui il riconoscimento “Miglior Wine Bar di New York”, noto soprattutto come luogo di ritrovo rilassato per la gente del posto.

Di solito, edifici come questi restano di proprietà della stessa famiglia. I proprietari europei invece decisero di vendere l’edificio per finanziare il loro progetto successivo, creando un’opportunità estremamente rara di possedere un edificio storico appena ristrutturato. Offerto a poco più di 12 milioni di dollari, la struttura garantirebbe un reddito netto del 5% se interamente affittato, altrimenti i nuovi proprietari potrebbero tenere l’attico per uso personale e generare entrate dai tre piani sottostanti.

“Questo straordinario edificio è alla ricerca di un nuovo proprietario che ne apprezzi il valore eccezionale, desideri possedere un pezzo della vera New York e voglia diventare il custode della proprietà per il prossimo capitolo della sua storia”, afferma Thomas Guss, l’agente immobiliare che ha pubblicato l’annuncio su TG@NYR.com o +1-212-360-7000 (interno 103).

