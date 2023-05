Un’abitazione in stile country contemporaneo si riempie di luce grazie alle grandi vetrate Oknoplast.

Maggio 5, 2023

(Milano, 5 maggio 2023) – Milano, 5 maggio 2023 – Un grande edificio immerso nel cuore dell’Oltrepò Pavese ospita un’abitazione monofamiliare, oggetto di una ristrutturazionee di un successivo ampliamento, che sono riusciti a conservare il sapore rustico della struttura originaria, nonostante le diverse fasi di lavoro.

La grande superficie della casa – 270 mq – è composta da un corpo principale e da un piccolo appartamento, anch’esso destinato ad uso abitativo. La sfida del proprietario, che si è affidato alla consulenza di un architetto, è stata proprio quella di mantenere in vita la storicità dell’abitazione attraverso la conservazione di elementi come le travi a vista e l’utilizzo di materiali come legno e pietra, valorizzandoli in modo sapiente con accenti contemporanei. Lo stile country della casa, caratterizzato da toni chiari e tenui, viene così sfumato con arredi di design, dalla forte personalità, sia nell’interior sia nello spazio outdoor.

Il proprietario ha voluto privilegiare proprio la luce naturale attraverso una scelta cromatica ben definita dove i colori tenui delle pareti e il bianco delle travi accentuano la luminosità, in contrapposizione con il grigio dei pavimenti in resina; inoltre, le grandi aperture panoramiche sul giardino con piscina contribuiscono a ricreare un’atmosfera immersiva, priva di barriere architettoniche e lasciare entrare luce in abbondanza.

La scelta degli infissi, anch’essi di colore bianco, si è rivelata fondamentale a livello estetico e funzionale ed è ricaduta sulla proposta in PVC Squareline di Oknoplast, nella versione a battente e scorrevole con applicato il sistema di apertura PSK. Il serramento presenta un profilo lineare, geometrico, accentuato dalla maniglia e dai fermavetri a 90°, una soluzione formalmente accattivante che riesce a inserirsi con grande equilibrio all’interno del contesto rustico dell’abitazione.

Squareline di Oknoplast garantisce ottimi parametri d’isolamento acustico e termico (fino a Uw: 0.8W/m2K), aspetti che nel caso in cui, come questo, ci siano aperture di grandi dimensioni, risultano prioritari. Inoltre, dal momento che si tratta di una casa indipendente, anche il fattore sicurezza non passa in secondo piano: i serramenti sono stati tutti equipaggiati con accessori antieffrazione per raggiungere il livello RC2.

Anche per il portoncino di ingresso il proprietario e il progettista si sono affidati a Oknoplast: la necessità di coniugare design e sicurezza li ha portati a scegliere l’alluminio della linea Tenvis, il cui spessore delle lastre supera gli standard presenti sul mercato – quella esterna è spessa 2,5 mm e quella interna 2 mm-. Inoltre, l’interno dell’anta è riempito con rivestimento termico in polistirene estruso XSP, in modo da garantire resistenza al fuoco e migliore risparmio energetico.

