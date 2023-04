Unboxing Valentino: ecco la collezione per la Primavera-Estate 2023

Aprile 26, 2023

(Milano, 26 aprile 2023) – Milano, 26/04/2023 – Unboxing Valentino, la nuova collezione Spring/Summer 2023 della Maison, sta già facendo parlare di sé, impreziosendo le vetrine delle principali boutique della casa di moda.

Trasparenze, decostruzioni, contrasti materici, ripetizioni dell’iconico logo che, in questa nuova stagione, viene trasformato in un nuovo pattern dal carattere suadente: questi sono solo alcuni dei punti di forza della collezione Unboxing Valentino Spring/Summer 2023.

Dalle scarpe alle borse firmate Valentino Garavani, i fashionist di tutto il mondo si sono già messi alla ricerca degli abbinamenti più di tendenza e dei must have della nuova collezione, e stanno iniziando a scoprire i colori e i motivi da indossare in totale libertà per esprimere la propria personalità, senza correre il rischio di apparire superati.

Unboxing Valentino: la nuova collezione per la Spring/Summer 2023

La collezione Primavera-Estate 2023 di Maison Valentino nasce dall’esigenza di purificare le forme e rimuovere l’eccesso, in un creativo gioco di sottrazione che porta alla realizzazione di accessori Valentino Garavani dalle linee essenziali, ma comunicative e ricche di fascino.

L’impiego di materiali trasparenti, decorazioni dai tratti light, colori ora neutri ora puri, esalta la possibilità di tirare fuori la propria identità e di esprimerla attraverso accostamenti inusuali e accessori genderless.

La scelta fatta da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison, punta a soddisfare la richiesta di libertà e di individualità delle nuove generazioni, desiderose di esprimere apertamente le proprie idee e di non nascondersi più dietro a delle etichette.

Valentino Toile Iconographe: quando il logo diventa pattern

L’iconico VLogo diventa protagonista indiscusso di una parte consistente della nuova collezione, ricoprendo capi e accessori Valentino Garavani e consentendo di creare total look dal carattere optical.

L’ossessiva reiterazione fa scomparire il logo e dà vita a una trama che, con i suoi richiami alla moda anni Settanta, intesse singolarità e veste con eleganza l’individualità di chi la sceglie.

Disponibile in versione rossa e nera su tessuti dalle tinte neutre, il pattern ricopre ogni tipo di accessorio e capo, dalle borse ai foulard, passando per le scarpe, i body e gli abiti, offrendo, agli amanti della moda che non hanno paura di osare, la possibilità di creare un’alternanza cromatica libera ed esaltante.

Tra i must have la borsa a spalla Valentino Garavani Locò, decorata con il pattern Valentino Toile Iconographe nella versione nera e dotata di manico e catena amovibili, da abbinare alle scarpe Valentino Garavani slingback in tessuto, arricchite da elementi in pelle.

Gli amanti della moda in cerca di accessori al contempo di classe e sportivi, non possono invece far mancare nel proprio guardaroba le sneaker Valentino Garavani Totaloop in tessuto con pattern Valentino Toile Iconographe rosso, abbinabili alla borsa Valentino Garavani Le Troisème in Toile Iconographe, dotata di manici sagomati e tracolla amovibile in pelle, e arricchita dallo stesso motivo.

I colori della nuova collezione

La nuova collezione Unboxing Valentino gioca su due differenti tipologie di colore: quelli neutri, sobri ed eleganti, e quelli saturi e solari, capaci di richiamare i colori della primavera e di regalare un aspetto giocoso.

Nel primo gruppo troviamo capi e accessori rosa cannella, avorio, fondant, powder rose, beige e nero, mentre nel secondo spiccano il rosso puro, il lilla, il rosa violetto, il verde foresta, il giallo, il prugna e il verde oltremare.

L’outfit potrà giocare, a seconda della personalità di chi lo veste, con le neutralità, in un tono su tono o una piacevole alternanza di nuance atte a creare uno stile layering, o con i colori, anch’essi perfetti nel tono su tono, ma ideali anche per dare un tocco in più agli stili neutri e sobri.

Materiali

Pattern e colori non esauriscono i tratti caratteristici degli accessori Valentino Garavani, i quali sfruttano anche la piacevolezza degli accostamenti materici e dei tessuti, tutti di elevata qualità, come da tradizione della Maison.

Le borse Valentino Garavani sono certo tra gli accessori in grado di offrire la maggiore libertà creativa quando si tratta di accostamenti materici, a partire dal modello a spalla Valentino Garavani Le Grand Deuxième in Toile Iconographe e dalle borse a secchiello Valentino Garavani Le Cinquième in Toile Iconographe, i quali accostano tessuto con pattern Valentino Toile Iconographe e pelle. Davvero interessante anche la borsa Valentino Garavani Locò che unisce alla pelle un VLogo ricoperto da diamanti Swarovski.

Tra i modelli della collezione, troviamo anche delle borse Valentino Garavani in materiale polimerico, le shopping bag Valentino Garavani Le Troisième, caratterizzate da linee semplici, arricchite dalla lavorazione a borchie del materiale.

Il non colore

Il carattere essenziale della collezione di Unboxing Valentino viene esaltato ancora di più nella scelta di arricchire alcuni accessori Valentino Garavani con materiali che permettono di ottenere la totale assenza di colore, ossia la trasparenza più pura. Non stiamo parlando di semplici velature, peraltro presenti nei capi più raffinati, ma di trasparenze reali e complete che rendono unici alcuni modelli di scarpe e di borse Valentino Garavani.

Ci riferiamo in particolare alle scarpe décolleté Valentino Garavani Tan-Go con plateau in materiale polimerico trasparente e piccoli elementi in vernice, ideali per chi desidera giocare sul più sensuale vedo non vedo, e a due modelli di borse, anch’esse realizzate con materiale polimerico trasparente: la borsa a spalla Valentino Garavani Locò con profili in pelle e VLogo in metallo e la borsa media Valentino Garavani Roman Stud con catena amovibile.

9 vetrine per 9 stylist: la presentazione della collezione Unboxing Valentino

La presentazione della collezione Unboxing Valentino è stata affidata a 9 stylist, i quali, partendo dalle ideologie che contraddistinguono da un lato la maison e dall’altro la nuova collezione, hanno allestito le vetrine delle 8 più importanti boutique della Maison, presenti nelle più rilevanti città del mondo, da Milano a New York.

A queste si aggiunge la vetrina virtuale, pensata per permettere a tutti gli amanti dell’alta moda, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, di poter apprezzare al meglio capi e accessori della primavera-estate 2023.

Ogni creativo ha dato vita, attraverso la propria sensibilità, a scenografie magnetiche, in grado di trasmettere nel modo migliore tutto il fascino e l’unicità della nuova collezione, mettendone in risalto tratti e caratteristiche talora molto diverse. Vediamo così che a Londra Rebecca Corbin-Murray ha messo in evidenza la vivacità cromatica, alternandola alla profondità dei neri, mentre a Milano Lorenzo Posocco ha fuso insieme scene quotidiane con la realtà patinata delle vetrine di alta moda.

