Unicusano: 50 borse di studio gratuite per i diplomandi

18 Aprile 2024

(Adnkronos) – 18 aprile 2024. Si comunica che l’Università Niccolò Cusano ha stanziato per gli studenti diplomandi dell’anno 2023-2024 altre 50 borse di studio.

L’iniziativa CLICK DAYSè un’occasione unica per gli studenti poiché consente loro di studiare gratuitamente per 5 anni attraverso le borse di studio afferenti ai Corsi di Laurea dell’Università Niccolò Cusano. Un investimento importante che la Unicusano compie a favore del diritto allo studio per le nuove generazioni e che si tramuta in una iniziativa lodevole. L’iniziativa è riservata a coloro che, nell’anno scolastico in corso (2023-2024), conseguiranno il diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto sito sul territorio nazionale (Italia).

Le borse di studio sono ripartite come segue:

•N. 5 borse di studio destinate al Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ed a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali.

•N. 15 borse di studio destinate al Corso di Laurea in Sociologia ed a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale.

•N. 15 borse di studio destinate al Corso di Laurea triennale in Lettere – Studi Umanistici e a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche.

•N. 15 borse di studio destinate al Corso di Laurea in Filosofia Applicata ed a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Applicate.

Come partecipare?

Dal 20 Maggio 2024, ore 16.00, al 24 Maggio 2024, ore 24.00, è possibile inviare la domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di 50 (CINQUANTA) borse di studio per i Corsi di Laurea”. La domanda di partecipazione va inviata tramite PEC all’indirizzo di posta certificataorientamento@pec.unicusano.it

