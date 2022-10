Unicusano: 57 aziende e circa 1000 partecipanti al Virtual Career Day

Ottobre 14, 2022

(Adnkronos) – Roma, 14 ottobre 2022. Oltre 57 stand aziendali (+27 rispetto al 2018) e circa 1000 partecipanti all’evento. Un successo riconfermato per la V edizione del Career Day Unicusano che ha avuto luogo oggi in modalità virtuale. Realizzato anche uno speciale in onda su Cusano Italia TV (264 DTT).

Si è svolta stamani la V edizione del Career Day Unicusano, l’appuntamento annuale con cui l’Università Niccolò Cusano offre ai laureati di tutta Italia opportunità concrete. L’evento si è svolto in modalità virtuale, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino le esigenze (e le trasformazioni) del mondo del lavoro.

“Da sempre il Career Day – hanno dichiarato Alessia Scarfì e Danilo Novelli (Ufficio Placement Unicusano) – è il più importante match tra Università, aziende e giovani; e soprattutto è una grande opportunità per questi ultimi di farsi spazio nel mondo del lavoro e lasciare il segno dopo i tanti sacrifici sui libri universitari.”

Virtual Career Day Unicusano. Un’agorà virtuale a cui aziende e laureati si sono collegati per presentarsi e raccontare le reciproche esperienze, aspettative e necessità. A prendervi parte ben 57 aziende nazionali e internazionali tra cui Ferrovie dello Stato, Capgemini, Bricofer, Zucchetti, Mio Dottore, Hays, Adecco, Randstad, ecc; e circa 1000 candidai desiderosi di conoscere le possibilità che offre loro il mercato. Un successo che si riconferma per il quinto anno consecutivo.

