Unicusano diventa main sponsor della Narnese Calcio. Il presidente Garofali: “Un legame di successo, siamo ambiziosi”

(Adnkronos) – 3 novembre 2023. Un accordo ambizioso, volto al successo. L’Università Niccolò Cusano ha deciso di suggellare una partnership con la Narnese Calcio.

Il presidente della società Paolo Garofali al quotidiano TAG24 (www.tag24.it) ha dichiarato:

“Siamo una società che partecipa al campionato regionale di eccellenza e abbiamo 250 ragazzi che fanno parte del settore giovanile; l’accordo fatto è un accordo di sponsorizzazione per la struttura, per la prima squadra che avrà sulle maglie il nome dell’Unicusano. Stefano Bandecchi ha voluto puntare su di noi, siamo amici da tanti anni e ha visto che qui c’è voglia di crescere e di puntare in alto. Siamo ambiziosi e con un nome prestigioso come l’Unicusano non potevano che aver già vinto da un certo punto di vista.”

L’entusiasmo del presidente per questo nuovo accordo non si arresta: “Siamo già legati sportivamente, considerato che nel nostro impianto gioca la Ternana Women che partecipa al campionato di serie B. Con il presidente Bandecchi abbiamo stipulato un accordo triennale per cercare di dare manforte alla società e, perché no, anche di farle fare una categoria diversa e più ambiziosa. L’Asd Narnese Calcio ha una storia quasi centenaria è tra le più antiche di questo comprensorio. Un rapporto che con il Sindaco Stefano Bandecchi dura da anni, noi vogliamo puntare in alto e sicuramente con un’Università come la Niccolò Cusano non potrà che andare meglio.”

