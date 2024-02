UniCusano e Atletica Libertas: rinnovato il sodalizio fino al 2030

Febbraio 8, 2024

(Adnkronos) – 8 febbraio 2024. La partnership sancita nel 2020, per sviluppare il binomio sport-studio, si rinnova fino al 2030. “Il rinnovo per un così lungo periodo sancisce un legame indissolubile tra la nostra Società e l’Università Cusano” – ha dichiarato il Presidente Giannone – “dopo questi tre anni di collaborazione, dove abbiamo raggiunto entrambi risultati di grande valore, ora si aprono le porte definitivamente ad una crescita esponenziale sia in campo sportivo, dove oggi siamo tra le prime realtà italiane con la squadra femminile e maschile che in prossimo anno disputeranno la finale di serie A oro, ma la volontà di far crescere i tanti giovani, non solo livornesi, che vogliono fare conciliare lo sport allo studio, ma anche progetti sociali per permettere a tutti un accesso allo sport senza alcuna difficoltà, uno sport aperto a tutti. Voglio ringraziare l’amico Stefano Bandecchi, nostro ex atleta di valore in età giovanile, che ha voluto credere in noi, quella Società che da oltre sessantacinque anni cresce i giovani con valori e principi che lo sport, la nostra Società insegna”.

L’accordo tra Libertas Livorno e UniCusano non prevede solo il logo sull’abbigliamento tecnico della società, ma una serie di progetti volti a far crescere i giovani e a sviluppare il binomio studio-sport che sta a cuore ad entrambe le realtà. Lo sport, infatti, per l’Università Niccolò Cusano è un valore fondamentale a tal punto che da diversi anni l’Ateneo promuove ed incentiva diverse discipline sportive ed atleti.

Nel 2024, la Libertas Unicusano Livorno disputerà le finali del Campionato di società di atletica con la squadra maschile e femminile.